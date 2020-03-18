Сьогодні, 18 березня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 27 і 28 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.

У 27 серії серіалу «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася Наталія Романенко. Останнім часом її маленький син почав зникати. Жінка боялася, що це покійний батько її дитини хоче забрати хлопчика до себе.

У 28 серії серіалу «Сліпа» до бабусі Люби звернувся молодий чоловік. Максим жив у щасливому шлюбі й найбільше у світі мріяв про дітей. Останнім часом він почав чути плач немовляти. Чоловік не розумів, чому це з ним відбувається.

Дізнайтеся усі подробиці у 27 і 28 серіях серіалу «Сліпа» від 18.03.2020.

Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 27 і 28 серії від 18.03.2020 Сліпа - 27 і 28 серії на сайті СТБ вже 18.03.2020. Про що сюжет 27 і 28 серії фільму Сліпа читайте в анонсі

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