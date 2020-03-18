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«Сліпа» 27 серія: Чому не можна колисати пусту колиску

18.03.2020

18 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 27 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Наталі Романенко? Останнім часом її маленька дитина почала зникати. Детальніше читайте в матеріалі.

слепая

Наталя Ромашенко працювала фотомоделлю і сама виховувала піврічного сина Андрійка. Але останнім часом хлопчик почав зникати. Це дуже лякало Наталю, тому вона вирішила звернутися по допомогу до бабусі Люби.

Сліпа розповіла їй, що таємничі зникнення хлопчика ‒ це витівки його кровного родича. Дівчина злякалася. Вона подумала, що таким чином покійний батько Андрійка хоче забрати його до себе.

Ситуація ускладнилася, коли на вулиці трапився неприємний інцидент. Дівчині здалося, що вона знову втратила свого сина. Чи зуміє Наталія врятувати свого сина і хто ж той загадковий кровний родич, який хотів розлучити матір із дитиною? Детальніше дивіться в 27 серії.

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Video: «Сліпа» 27 серія: Чому не можна колисати пусту колиску

Сліпа: в 27 серії ви дізналися, чому не можна качати порожню люльку. Як допомогла жінці Сліпа в 27 серії від 18.03.2020

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