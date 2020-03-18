Сьогодні, 18 березня, о 20:00 ми побачимо 5 і 6 серії «Ніщо не трапляється двічі». Звертаємо вашу увагу, що багатосерійний фільм ми побачимо з найперших серій. Чого чекати глядачам від 5 і 6 серії – дізнаєтеся в матеріалі!

У 5 і 6 серіях фільму «Ніщо не трапляється двічі» ви дізнаєтеся, що

Огнєв живе в Іспанії. Він заможна людина, їде в Грузію, щоб розібратися зі своїм партнером Іраклієм. Директор дитячого будинку Ірина виростила двох сиріт – Машу Богданову і Аллочку, як рідних доньок. Раїса живе в Йорданії. Вона сподівається, що стане дружиною Вісам, але він приводить в дім другу дружину.

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На яхті відбувається вибух, є загиблі. Відомо, що там був Огнєв. Але його тіло не знаходять. Бабуся Юри, оперна діва Лідія Миколаївна раптом дізнається, що у неї є правнук. Виявляється, син Юри і Аглаї зміг вижити, його всиновила лікар-гінеколог Нела. Глібу 20 років, він надходить на роботу до Аглаї. Вадим Огнєв зустрічає Машу, яка як дві краплі води схожа на його загиблу кохану Катю Богданову …

Детальніше дивіться в 5 і 6 серіях «Ніщо не трапляється двічі» від 18.03.2020.

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