Вже зовсім скоро ми побачимо абсолютно нову історію в серіалі «У кожного свій обман». Продакшн IVORY films на замовлення телеканалу СТБ працює над зйомкою нового 12-серійного фільму. Мелодраму знімає відомий український режисер Анатолій Матешко, а над сценарієм працювала Марія Рождественська. Подробиці читайте в матеріалі.

Прем’єра серіалу «У кожного свій обман» відбудеться в ефірі телеканалу СТБ вже цієї весни. Відомо, що знімальний процес буде проходити на території Києва та області.

«Ця історія мене вразила своїм несподіваним фіналом. В основі сценарію доля двох жінок, різних за віком, за соціальним статусом, за культурним рівнем і своїми переконаннями. Між ними не може бути нічого спільного. Вони живуть різними інтересами, ходять різними дорогами і зустрітися, здавалося б, не повинні. Одна – лікар, інша – актриса. Але життя підносить такі несподівані сюрпризи, такі круті події і важкі випробування, що в результаті наші героїні виявляються здатними на дуже сильні вчинки і стають близькими, рідними людьми», – зізнається режисер Анатолій Матешко.

Про що новий серіал «У кожного свій обман»

У центрі сюжету історія Лізи Лапшиної – талановитого лікаря-гінеколога. Саме таких, як вона, називають лікарем від Бога. Вона допомагає відчути радість материнства жінкам, які вже, здавалося, зовсім зневірилися. Але вона сама через вроджену хворобу серця дітей мати не може. З цієї ж причини головний лікар лікарні не вирішується призначати її на керівну посаду, адже стрес і велике навантаження можуть не кращим чином вплинути на її здоров’я. Головна конкурентка Лізи, Івкіна, всіляко намагається усунути її з свого кар’єрного шляху, але все ж посада дістається Лапшиній. Здавалося б, у Лізи все добре, підвищення отримано, у чоловіка Олексія теж бізнес йде в гору. Він як раз збирається в ділову поїздку в Малоріченське, щоб зустрітися з перспективними партнерами по будівельному бізнесу. Але саме після цього відрядження в житті Лізи та Олексія відбуваються події, які змінять їхнє життя. Олексій знову повинен відправитися у відрядження, але на ранок Ліза отримує жахливу звістку – машину Олексія знайшли в річці, а його тіло так і не знайшли…

Режисер – Анатолій Матешко

Автор сценарію – Марія Рождественська

Продюсери – Олег Рогожа, Іларіон Павлюк, Володимир Рибась, Армен Тер-Аванесов

У фільмі знімаються: Ольга Павловець, Дмитро Пчєла, Анастасія Чепелюк, Сергій Радченко, Ірина Калашнікова, Ігор Рубашкін, Анастасія Матешко, Тимур Ібраїмов.

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