Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

IVORY films і СТБ знімають серіал «У кожного свій обман»

18.03.2020

Вже зовсім скоро ми побачимо абсолютно нову історію в серіалі «У кожного свій обман». Продакшн IVORY films на замовлення телеканалу СТБ працює над зйомкою нового 12-серійного фільму. Мелодраму знімає відомий український режисер Анатолій Матешко, а над сценарієм працювала Марія Рождественська. Подробиці читайте в матеріалі.

Прем’єра серіалу «У кожного свій обман» відбудеться в ефірі телеканалу СТБ вже цієї весни. Відомо, що знімальний процес буде проходити на території Києва та області.

«Ця історія мене вразила своїм несподіваним фіналом. В основі сценарію доля двох жінок, різних за віком, за соціальним статусом, за культурним рівнем і своїми переконаннями. Між ними не може бути нічого спільного. Вони живуть різними інтересами, ходять різними дорогами і зустрітися, здавалося б, не повинні. Одна – лікар, інша – актриса. Але життя підносить такі несподівані сюрпризи, такі круті події і важкі випробування, що в результаті наші героїні виявляються здатними на дуже сильні вчинки і стають близькими, рідними людьми», – зізнається режисер Анатолій Матешко.

Про що новий серіал «У кожного свій обман»

У центрі сюжету історія Лізи Лапшиної – талановитого лікаря-гінеколога. Саме таких, як вона, називають лікарем від Бога. Вона допомагає відчути радість материнства жінкам, які вже, здавалося, зовсім зневірилися. Але вона сама через вроджену хворобу серця дітей мати не може. З цієї ж причини головний лікар лікарні не вирішується призначати її на керівну посаду, адже стрес і велике навантаження можуть не кращим чином вплинути на її здоров’я. Головна конкурентка Лізи, Івкіна, всіляко намагається усунути її з свого кар’єрного шляху, але все ж посада дістається Лапшиній. Здавалося б, у Лізи все добре, підвищення отримано, у чоловіка Олексія теж бізнес йде в гору. Він як раз збирається в ділову поїздку в Малоріченське, щоб зустрітися з перспективними партнерами по будівельному бізнесу. Але саме після цього відрядження в житті Лізи та Олексія відбуваються події, які змінять їхнє життя. Олексій знову повинен відправитися у відрядження, але на ранок Ліза отримує жахливу звістку – машину Олексія знайшли в річці, а його тіло так і не знайшли…

Режисер – Анатолій Матешко

Автор сценарію – Марія Рождественська

Продюсери – Олег Рогожа, Іларіон Павлюк, Володимир Рибась, Армен Тер-Аванесов

У фільмі знімаються: Ольга Павловець, Дмитро Пчєла, Анастасія Чепелюк, Сергій Радченко, Ірина Калашнікова, Ігор Рубашкін, Анастасія Матешко, Тимур Ібраїмов.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить