Відбулося перше індивідуальне побачення 10-го сезону проєкту «Холостяк». Макс Михайлюк запросив Наташу, з якою встиг поспілкуватися на Першій вечірці. Неформальна обстановка, вечеря на підлозі, парашутний костюм вели до цікавого інтерактиву. Тому учасниця запропонувала зіграти у гру «Питання-відповідь». Ексклюзивні кадри з побачення, які не увійшли в ефір, — дивіться в матеріалі.

Під час першого знайомства Наташа проявила себе досить впевненою дівчиною, яка звикла тримати все під контролем. Перший тет нагадав Максу Михайлюку інтерв’ю, а не діалог. Тому учасниця вирішила виправити ситуацію і поспілкуватися у формі гри.

Більше на тему: Ексклюзивно 10 фактів про Макса Михайлюка, в яких Холостяк зізнався сам

Пара обговорила свої минулі стосунки, як бачать майбутнє і чого точно не сприймають у партнері. Холостяк зізнався, що хоче дітей і по-доброму заздрить своїм сімейним друзям. Більше дізнайтеся в ексклюзивному відео з 2 випуску проєкту «Холостяк»-10!

Video: Хочу звичайного сімейного щастя: зізнання Холостяка Макса Михайлюка на побаченні з Наташею Ексклюзивні кадри з першого індивідуального побачення проєкту Холостяк 10 сезон, які не ввійшли в ефір, - в матеріалі. Зізнання Холостяка 10 Макса Михайлюка

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ