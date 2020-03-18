Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Хочу звичайного сімейного щастя: зізнання Холостяка Макса Михайлюка на побаченні з Наташею

18.03.2020

Відбулося перше індивідуальне побачення 10-го сезону проєкту «Холостяк». Макс Михайлюк запросив Наташу, з якою встиг поспілкуватися на Першій вечірці. Неформальна обстановка, вечеря на підлозі, парашутний костюм вели до цікавого інтерактиву. Тому учасниця запропонувала зіграти у гру «Питання-відповідь». Ексклюзивні кадри з побачення, які не увійшли в ефір, — дивіться в матеріалі.

Під час першого знайомства Наташа проявила себе досить впевненою дівчиною, яка звикла тримати все під контролем. Перший тет нагадав Максу Михайлюку інтерв’ю, а не діалог. Тому учасниця вирішила виправити ситуацію і поспілкуватися у формі гри.

Більше на тему: Ексклюзивно 10 фактів про Макса Михайлюка, в яких Холостяк зізнався сам

Пара обговорила свої минулі стосунки, як бачать майбутнє і чого точно не сприймають у партнері. Холостяк зізнався, що хоче дітей і по-доброму заздрить своїм сімейним друзям. Більше дізнайтеся в ексклюзивному відео з 2 випуску проєкту «Холостяк»-10!

Video: Хочу звичайного сімейного щастя: зізнання Холостяка Макса Михайлюка на побаченні з Наташею

Ексклюзивні кадри з першого індивідуального побачення проєкту Холостяк 10 сезон, які не ввійшли в ефір, - в матеріалі. Зізнання Холостяка 10 Макса Михайлюка

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить