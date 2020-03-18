Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Хочу звичайного сімейного щастя: зізнання Холостяка Макса Михайлюка на побаченні з Наташею
Відбулося перше індивідуальне побачення 10-го сезону проєкту «Холостяк». Макс Михайлюк запросив Наташу, з якою встиг поспілкуватися на Першій вечірці. Неформальна обстановка, вечеря на підлозі, парашутний костюм вели до цікавого інтерактиву. Тому учасниця запропонувала зіграти у гру «Питання-відповідь». Ексклюзивні кадри з побачення, які не увійшли в ефір, — дивіться в матеріалі.
Під час першого знайомства Наташа проявила себе досить впевненою дівчиною, яка звикла тримати все під контролем. Перший тет нагадав Максу Михайлюку інтерв’ю, а не діалог. Тому учасниця вирішила виправити ситуацію і поспілкуватися у формі гри.
Більше на тему: Ексклюзивно 10 фактів про Макса Михайлюка, в яких Холостяк зізнався сам
Пара обговорила свої минулі стосунки, як бачать майбутнє і чого точно не сприймають у партнері. Холостяк зізнався, що хоче дітей і по-доброму заздрить своїм сімейним друзям. Більше дізнайтеся в ексклюзивному відео з 2 випуску проєкту «Холостяк»-10!