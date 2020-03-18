Гороскоп на 19 березня 2020 року допоможе грамотно розподілити свої зусилля і спрямувати енергію в потрібне русло. Всім знакам зодіаку потрібно уважніше ставитися до того, що їм обіцяють зірки. Тому читайте гороскоп на 19 березня 2020 року від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

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Овен

Овни прискіпливо ставляться до своєї роботи, стосунків, здоров’я. Постарайтеся хоча б на день зупинитися і вдихнути на повні груди.

Телець

Тельцям важливо навчитися забувати старі образи. Ви вже протягом довгого часу виношуєте в собі якийсь вантаж недомовленості. Але якщо не хочете стати винуватцем величезного скандалу, то поговоріть на чистоту про всі невирішені питання.

Близнюки

Хтось може спробувати вас обдурити. Тому будьте уважні. Не вірте тим, хто виключно за зовнішніми ознаками може здатися приємною та інтелігентною людиною.

Рак

Раки забули про свої обов’язки. Якщо про них ніхто не нагадує, це не означає, що їх у вас немає. Пам’ятайте, що краще самому вчасно взятися за виконання давно відкладених завдань. Не чекайте, поки за це прилетить «по голові».

Лев

Леви нарешті налагодили всі свої справи. Сьогодні на вас чекає приємна звістка або винагорода. Прислухайтеся до своєї свідомості, вона явно підкаже, як чинити далі, щоб залишатися у виграшному становищі.

Діва

Будьте обережнішими зі своєю самовпевненістю. Ви не оцінюєте об’єктивно ситуацію, тому може здатися, що тримаєте її під контролем. Це не так. Зверніть увагу на своє самопочуття, роботу і особисті стосунки. Десь ви упустили важливий момент.

Терези

Терези багато чужих турбот беруть на себе. Ви звалюєте на свої тендітні плечі те, що не повинні вирішувати. Тому сьогодні важливо зважити все, що відбувається і навчитися говорити «стоп».

Скорпіон

У вас сьогодні може бути складний і нервовий день. Акумулюйте свою витримку, адже якщо дозволите собі зірватися, то в подальшому будете шкодувати про скоєне.

Стрілець

Стрілець знає, як йому обійти недругів стороною. Сьогодні скористайтеся цими знаннями і будьте обережні з оточенням. Хтось може ненароком зіпсувати все, що ви так довго будували і до чого йшли.

Козеріг

Козероги досягли успіху у всіх справах. Продовжуйте також відповідально ставитися до своїх обов’язків, і побачите, як кар’єра піде вгору. Не дивлячись на нестандартні умови праці, ви знаходите цілком компромісні варіанти підвищення ефективності.

Водолій

Вам необхідно уважніше поставитися до своїх близьких. Не зациклюйтеся виключно на собі, адже багато залежить від вас. Подбайте про те, щоб забезпечити все необхідне рідним. Вони потребують вашої допомоги.

Риби

Риби переосмислили свої вчинки і повинні відтепер діяти інакше. На вас легко зараз можна вплинути, проте дотримуйтеся тієї тактики, до якої прийшли самостійно. Краще за вас не знає ніхто, як поліпшити ситуацію.