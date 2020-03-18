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Євробачення-2020: кращі виступи Болгарії на конкурсі

18.03.2020

Болгарія бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення з 2005-го року! Кращий результат на Євробаченні Болгарії 2 місце в 2017 році! Але які ще виступи Болгарії здивували європейських глядачів? Дізнайтеся прямо зараз!

Kristian Kostov – «Beautiful Mess» (2017, 2 місце)

11 травня у 2-й половині 2-го півфіналу Костов виступив з піснею «Beautiful Mess». Він став наймолодшим учасником конкурсу в цьому році. У фіналі 13 травня 2017 року обійняв 2-е місце з 615 балами, що стало рекордом для Болгарії за всю історію виступів на конкурсі.

Poli Genova – «If Love Was a Crime» (2016, 4 місце)

Полі брала участь в міжнародному конкурсі Євробачення два рази! Вперше – у 2011 році, де посіла 12 місце і не вийшла в фінал. У 2016-му стало відомо, що Полі Генова представить Болгарію на Євробаченні ще раз – в Стокгольмі з піснею «If Love Was a Crime». 12 травня того ж року виконавиця вийшла в фінал конкурсу. 14 травня відбувся фінал конкурсу, в якому Полі посіла четверте місце (після України, Австралії і Росії).

Elitsa & Stoyan – «Water» (2007, 5 місце)

У лютому 2007 Єліца разом зі Стояном Янкулова виграла національний відбір на Євробачення 2007. У півфіналі конкурсу дует посів 6-е місце, а в фіналі – 5-е місце. Це був найкращий результат для Болгарії на конкурсі до 2016 року, коли Полі Генова з піснею «If Love Was a Crime» зайняла 4 місце.

EQUINOX- «Bones» (2018, 14 місце)

Група була  сформована в 2018 році продюсером і композитором Бориславом Миланова з «Symphonics International». Була обрана Болгарським телебаченням закритим відбором як представник Болгарії на Євробаченні 2018. Вони виступили з піснею «Bones» в першому півфіналі конкурсу 8 травня. Група існує по теперішній час.

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