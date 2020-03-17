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«Сліпа» 26 серія: Як можна виправити гріхи минулого

17.03.2020

17 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 26 серія проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти Аліні Сердюк. Останнім часом жінка почала бачити свою померлу дочку. Детальніше читайте в матеріалі.

слепая

Аліна дуже добра і порядна жінка. Але останнім часом з нею почали відбуватися дивні речі жінка почала бачити молоду дівчину, як дві краплі води схожу на неї в молодості. Аліну дуже налякала зустріч із дівчиною. І на це у жінки були вагомі підстави. Вона розуміла, що її переслідує минуле, яке може зруйнувати налагоджену сімейне життя з надійною людиною і дітьми. Вона вирішила звернутися до бабусі Люби за порадою.

Сліпа розповіла Аліні, що та дівчина її дочка. Але проблема полягала в тому, що ще 20 років тому Аліна поховала свою дочку Віку. Так кого ж бачила жінка? Хто це був? Привид із минулого або жива людина? Дивіться всі подробиці в 26 серії.

Більше на тему: Прикмети для незаміжніх

Video: «Сліпа» 26 серія: Як можна виправити гріхи минулого

Сліпа: в 25 серії ви дізналися, як можна виправити гріхи минулого. Як допомогла жінці Сліпа в 26 серії від 17.03.2020

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