Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
«Сліпа»: чим зацікавлять 25 і 26 серії від 17.03.2020
Сьогодні, 17 березня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 25 і 26 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.
У 25 серії серіалу «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася Ірина. Останнім часом жінку долала пристрасть, як тільки-но вона зустрічалася зі своїм підлеглим ‒ молодим хлопцем Романом. Ірина не могла контролювати себе. Вона практично зрадила своєму чоловікові, якого дуже кохала.
У 26 серії серіалу «Сліпа» до бабусі Люби звернулася Аліна. З недавнього часу жінка почала бачити свою покійну дочку. Щоб це могло означати?
Дізнайтеся всі подробиці у 25 і 26 серіях серіалу «Сліпа» від 17.03.2020.
Дивитись онлайн Сліпа – 25 серія серіалу Сліпа на СТБ
Дивитись онлайн Сліпа – 26 серія серіалу Сліпа на СТБ
Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 25 і 26 серії від 17.03.2020Сліпа - 25 і 26 серії на сайті СТБ вже 17.03.2020. Про що сюжет 25 і 26 серії фільму Сліпа читайте в анонсі
Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ