Сьогодні, 17 березня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 25 і 26 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.

У 25 серії серіалу «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася Ірина. Останнім часом жінку долала пристрасть, як тільки-но вона зустрічалася зі своїм підлеглим ‒ молодим хлопцем Романом. Ірина не могла контролювати себе. Вона практично зрадила своєму чоловікові, якого дуже кохала.

У 26 серії серіалу «Сліпа» до бабусі Люби звернулася Аліна. З недавнього часу жінка почала бачити свою покійну дочку. Щоб це могло означати?

Дізнайтеся всі подробиці у 25 і 26 серіях серіалу «Сліпа» від 17.03.2020.

Дивитись онлайн Сліпа – 25 серія серіалу Сліпа на СТБ

Дивитись онлайн Сліпа – 26 серія серіалу Сліпа на СТБ

Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 25 і 26 серії від 17.03.2020 Сліпа - 25 і 26 серії на сайті СТБ вже 17.03.2020. Про що сюжет 25 і 26 серії фільму Сліпа читайте в анонсі

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