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«Сліпа» 25 серія: Чому не всі подарунки можна приймати

17.03.2020

17 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 25 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Ірині Проніній. Останнім часом із жінкою відбувалися дивні речі — вона втрачала голову, коли бачила свого підлеглого Романа. Детальніше читайте в матеріалі.

слепая

Останнім часом із Ірою відбувалося щось дивне. Як тільки поруч з’являвся її підлеглий Роман вона втрачала голову. Відчувала до нього неконтрольовану пристрасть. Іра вирішила звернутися до бабусі Люби, щоб отримати пораду, що їй з цим робити.

Дивіться онлайн серіал Сліпа – 25 серія

Сліпа розповіла Ірині, що це дія любовного привороту. Хтось хоче розлучити її з чоловіком. Однак жінка й гадки не мала, хто ж це такий. Спочатку Іра подумала, що це сам Роман, але обряд, який вона провела за порадою бабусі Люби, щоб вивести хлопця на чисту воду, результатів не дав. Чи зуміє жінка врятувати свою сім’ю і розібратися, хто ж наклав на неї цей приворот, дивіться в 25 серії.

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Video: «Сліпа» 25 серія: Чому не всі подарунки можна приймати

Сліпа: в 25 серії ви дізналися, чому не всі подарунки можна приймати. Як допомогла жінці Сліпа в 25 серії від 17.03.2020

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