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Прем’єра «Ніщо не трапляється двічі»: що побачать глядачі у 3 і 4 серії від 17.03.2020
Вже сьогодні, 17 березня, о 20:00 ми побачимо 3 і 4 серії «Ніщо не трапляється двічі». Звертаємо вашу увагу, що багатосерійний фільм стартував із найперших серій. Чого чекати глядачам від 3 і 4 серії – дізнаєтеся в матеріалі!
У 3 і 4 серіях фільму «Ніщо не трапляється двічі» ви дізнаєтеся:
У Раїсу, подругу майора Калініна, закохується солдат Вісам. Вона кокетує з ним, її підкуповують почуття хлопця. У лікарні за пораненим Огнєвим доглядає медсестра Катя Богданова. Одного ранку після нічного чергування вона прокидається у ліжку з Огнєвим. Але через декілька днів Катя дізнається, що вагітна.
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Через декілька місяців у Богданових народжується дочка Машенька. Огнєв поступається молодій сім’ї свїм житлом. Тепер туди в’їжджають Катя з Дімою і дочкою. Але в містечку трапляється біда: раптово вибухає будинок начальника застави. Гине один з героїв «Ніщо не трапляється двічі» Калінін, а також Катя і Діма Богданови.
Детальніше дивіться у 3 і 4 серіях «Ніщо не трапляється двічі» від 17.03.2020.