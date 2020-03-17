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GARNA feat. PROBASS & HARDI – «HOPE»: прем’єра пісні

17.03.2020
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GARNA – українська співачка з унікальною манерою виконання і сильним вокалом. Місяць тому дівчина стала півфіналісткою Національного відбору на Євробачення 2020. На днях артистка представила новий трек – «HOPE». Слухайте пісню GARNA feat. PROBASS & HARDI – «HOPE» прямо зараз!

За словами самої GARNA, пісня «HOPE» дуже довго чекала свого часу:

«Сингл дуже довго чекав «свого» часу. Це особливий трек. Дякую за круту колаборацію! Сподіваюся, трек буде і в вашому списку відтворення! Зробіть крок, щоб відчути любов».

Нагадаємо, що співачка GARNA (Олена Левашова) народилася 17 січня 1988 року в Луганську. З п’яти років почала займатися вокалом. У сім років поступила в Луганську середню музичну школу по класу скрипки і фортепіано. Протягом всього навчання в початковій музичній школі була призером регіональних дитячих конкурсах.

З 2014 року по теперішній час Олена Левашева є вокалісткою симфонічного кросовер-оркестру Prime Orchestra. За п’ять років існування оркестру було зіграно близько 500 концертів по містах України.

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