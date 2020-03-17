Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
GARNA feat. PROBASS & HARDI – «HOPE»: прем’єра пісні
GARNA – українська співачка з унікальною манерою виконання і сильним вокалом. Місяць тому дівчина стала півфіналісткою Національного відбору на Євробачення 2020. На днях артистка представила новий трек – «HOPE». Слухайте пісню GARNA feat. PROBASS & HARDI – «HOPE» прямо зараз!
За словами самої GARNA, пісня «HOPE» дуже довго чекала свого часу:
«Сингл дуже довго чекав «свого» часу. Це особливий трек. Дякую за круту колаборацію! Сподіваюся, трек буде і в вашому списку відтворення! Зробіть крок, щоб відчути любов».
Нагадаємо, що співачка GARNA (Олена Левашова) народилася 17 січня 1988 року в Луганську. З п’яти років почала займатися вокалом. У сім років поступила в Луганську середню музичну школу по класу скрипки і фортепіано. Протягом всього навчання в початковій музичній школі була призером регіональних дитячих конкурсах.
З 2014 року по теперішній час Олена Левашева є вокалісткою симфонічного кросовер-оркестру Prime Orchestra. За п’ять років існування оркестру було зіграно близько 500 концертів по містах України.