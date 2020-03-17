Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Євробачення-2020: кращі виступи Бельгії на конкурсі

17.03.2020

Бельгія бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення майже щороку, з моменту його заснування. А це – з 1956 року! Кращий результат на Євробаченні Бельгії принесла Сандра Кім – перше місце в 1986 році! Але які ще виступи Бельгії були незабутніми? Дізнайтеся прямо зараз!

Sandra Kim – «J’aime la vie» (1986, 1 місце)

Дуже цікава історія з Євробаченням була саме у Сандри Кім! Сандра почала співати в сім років. Стала переможцем Євробачення в 1986 році, виконавши композицію «J’aime la vie» ( «Я люблю життя») і тим самим принесла першу перемогу Бельгії за весь час її участі в конкурсі. Коли з’ясувалося, що Сандрі було не 15 років, як було оголошено, а всього 13-ть, швейцарське телебачення звернулося до оргкомітету з проханням дискваліфікувати співачку, проте даний крок успіху не мав.

Blanche – «City Lights» (2017, 4 місце)

Зараз артистці – 20 років, а вона вже може похвалитися участю в масштабному Європейському конкурсі! У свої 17-ть дівчина була обрана для того, щоб представляти Бельгію на Євробаченні 2017 року в Києві. Її пісня «City Lights» була випущена за місяць до конкурсу.

Loïc Nottet – «Rhythm Inside» (2015-го, 4 місце)

Нотте представляв Бельгію на Євробаченні 2015 року, який проходив у Відні, Австрія. 10 березня 2015 року була представлена ​​його конкурсна пісня «Rhythm Inside». Виконавши композицію в першому півфіналі, музикант пройшов у фінал конкурсу. За підсумками голосування в фіналі він отримав 217 балів, таким чином зайнявши з піснею «Rhythm Inside» четверте місце. В Україні і Росії його пісня стала дуже популярною і отримала хештег #рапапап, який довго фігурував в соціальних мережах.

Tom Dice – «Me and my guitar» (2010, 6 місце)


На Євробаченні Том став одним з фаворитів конкурсу, посівши перше місце в першому півфіналі. Однак у фіналі хлопець з гітарою зайняв тільки шосте місце, значно поступившись переможниці Лєні Майєр-Ландрут.

Roberto Bellarosa – «Love Kills» (2013, 12 місце)

Відомий бельгійський виконавець Роберто Беллароза в 2012 році був оголошений представником Бельгії на конкурсі пісні Євробачення 2013. Тоді він зайняв 12 місце з 71 балом, але підкорив глядачів своєю енергетикою і посмішкою.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить