Бельгія бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення майже щороку, з моменту його заснування. А це – з 1956 року! Кращий результат на Євробаченні Бельгії принесла Сандра Кім – перше місце в 1986 році! Але які ще виступи Бельгії були незабутніми? Дізнайтеся прямо зараз!

Sandra Kim – «J’aime la vie» (1986, 1 місце)

Дуже цікава історія з Євробаченням була саме у Сандри Кім! Сандра почала співати в сім років. Стала переможцем Євробачення в 1986 році, виконавши композицію «J’aime la vie» ( «Я люблю життя») і тим самим принесла першу перемогу Бельгії за весь час її участі в конкурсі. Коли з’ясувалося, що Сандрі було не 15 років, як було оголошено, а всього 13-ть, швейцарське телебачення звернулося до оргкомітету з проханням дискваліфікувати співачку, проте даний крок успіху не мав.

Blanche – «City Lights» (2017, 4 місце)

Зараз артистці – 20 років, а вона вже може похвалитися участю в масштабному Європейському конкурсі! У свої 17-ть дівчина була обрана для того, щоб представляти Бельгію на Євробаченні 2017 року в Києві. Її пісня «City Lights» була випущена за місяць до конкурсу.

Loïc Nottet – «Rhythm Inside» (2015-го, 4 місце)

Нотте представляв Бельгію на Євробаченні 2015 року, який проходив у Відні, Австрія. 10 березня 2015 року була представлена ​​його конкурсна пісня «Rhythm Inside». Виконавши композицію в першому півфіналі, музикант пройшов у фінал конкурсу. За підсумками голосування в фіналі він отримав 217 балів, таким чином зайнявши з піснею «Rhythm Inside» четверте місце. В Україні і Росії його пісня стала дуже популярною і отримала хештег #рапапап, який довго фігурував в соціальних мережах.

Tom Dice – «Me and my guitar» (2010, 6 місце)



На Євробаченні Том став одним з фаворитів конкурсу, посівши перше місце в першому півфіналі. Однак у фіналі хлопець з гітарою зайняв тільки шосте місце, значно поступившись переможниці Лєні Майєр-Ландрут.

Roberto Bellarosa – «Love Kills» (2013, 12 місце)

Відомий бельгійський виконавець Роберто Беллароза в 2012 році був оголошений представником Бельгії на конкурсі пісні Євробачення 2013. Тоді він зайняв 12 місце з 71 балом, але підкорив глядачів своєю енергетикою і посмішкою.

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