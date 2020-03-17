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Вже цієї суботи о 19:00 вийде 4 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2, де на нас чекає багато сюрпризів та нестандартних кулінарних відкриттів. Незмінний суддя шоу та справжній професіонал своєї справи Ектор Хіменес-Браво розкрив деталі нового сезону та сформував топ-5 правил, як вдало пройти кастинг. Про це і не тільки читайте у нашому ексклюзивному інтерв’ю.

Кожен сезон дарує глядачам порцію цікавих випробувать та кумедних історій з учасниками. «МастерШеф. Професіонали»-2 не буде винятком?

Це ж професіонали! Тут не буває смішних ситуацій. Якщо говорити про випробування, то є одна дуже цікава історія. Завдання учасників полягало у приготуванні страви з інтегруванням тої чи іншої фігурки так, щоб вони поєднувалися. Це могла бути фігурка пожежника, садівника чи навіть лижника, якого учасники охрестили «проклятим». Чому так? Дізнаєтеся в одному з випусків «МастерШеф. Професіонали»-2.

На вашу думку, у чому полягає особливість 2 сезону кулінарного шоу?

Вони всі різні та індивідуальні. Другий сезон «МастерШеф. Професіонали» – максимально кулінарний. Цього року учасники набагато сильніші, ніж минулого сезону професіоналів. Я думаю це відбувається тому, що минулого року шефи були не готові до того, що на них чекало. Це вже другий сезон, і він для справжніх професіоналів.

Чи є у цьому сезоні учасники, яких ви могли би виділити?

Кожна людина, кожна особистість має щось, що виділяє її серед усіх інших. У професіоналів також є свої сильні та слабкі сторони. Наприклад, хтось має перевагу завдяки своїй відкритості до нового та експерементам, а хтось навпаки – замкнений у собі і не так відкрито готовий для себе відкривати щось нове. Все ж є декілька учасників, які справді виділяються. Також можна було би виділити суперфіналістів, але про це вже згодом. Скажу лише те, що глядачам буде дуже цікаво спостерігати за їхнім кулінарним поєдинком.

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Яке місце у вашому житті займає «МастерШеф»?

Це і є моє життя, адже я з цим проєктом вже 10 років! Усе життя мені подобалося навчати, бути наставником і саме тут, на «МастерШеф», незалежно від сезону я маю таку нагоду – вчити та направляти учасників.

Екторе, а кого вам важче оцінювати: аматорів чи професіоналів?

У кожного сезону шоу є свої особливості та труднощі. Аматори щосезону приходять з великими амбіціями, щоб здійснити свою мрію та змінити життя. Тому на кастингу сказати комусь «ні» дуже складно. Якщо говорити про професіоналів, то доволі часто їм заважає самовпевненість. А коли вони чують на свою адресу критику, то не завжди готові сприймати її та прислухатися до порад. Взагалі, я вже звик оцінювати учасників кожного сезону «МастерШеф»: аматорів, підлітків, професіоналів. Це вже стало частиною мого життя.

Чому глядачам варто дивитися «МастерШеф. Професіонали»-2?

Це лише другий сезон «МастерШеф. Професіонали», але він сильно відрізняється від аматорів. Телеглядачі думають, що робота справжнього професіонала – це таємниця, щось закрите та якась зачарована особистість. Вони не знають, що ці люди роблять власне на кухні і яке воно – життя справжнього шефа. У цьому сезоні ми можемо побачити професіоналів як звичайних живих людей, які потрапляють у стресові ситуації, проходячи різні випробування. Звичайно, кожній людині, яка цікавиться кулінарією варто подивитися цей сезон тому, що шефи «викладають свої карти на стіл» та показують все, на що вони здатні.

Топ-5 правил, як вдало пройти кастинг на «МастерШеф» від Ектора Хіменеса-Браво:

Страва повинна мати хорошу ідею. Відточена техніка кулінара. Професійна поведінка. Персональні якості. Амбіційність.

Не пропустіть 4 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 21 березня о 19:00 на телеканалі СТБ! Буде гаряче!

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