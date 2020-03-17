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Минулого тижня на телеканалі СТБ закінчився 12-серійний проєкт «Спіймати Кайдаша». Ми побачили нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» з емоційно двояким відкритим фіналом. У багатьох залишилося запитання: чи варто чекати на продовження історії Кайдашів? Відповідь дала сценарист і шоураннер проєкту Наталка Ворожбит. Подробиці читайте в матеріалі.

Варто зазначити, що «Спіймати Кайдаша» – це перша робота як шоураннера Наталки Ворожбит. Проєкт викликав неймовірний резонанс, одержав високі рейтинги і беззаперечну любов безлічі глядачів. Багатьох шанувальників цього шедевру цікавить, чи варто чекати на другий сезон захоплюючої історії Кайдашів? У свою чергу сценарист Наталка Ворожбит пояснює, чому фінал серіалу трохи відрізняється від книги, і чи потрібне взагалі продовження.

«Якби я вірила, що Кайдаші помиряться – я б не взялася за цю історію. Вона мене зачепила саме тим, що минуло 150 років з написання цього твору, а Кайдаші й досі лаються, ділять курей і не вміють домовлятися з самими близькими людьми. І для них не важливо – засохла груша чи вродила – вони завжди через неї сваритимуться. Тому я не хотіла нікого заспокоювати щасливим фіналом, я хотіла заставити глядачів думати і писати в голові власний сценарій – як зробити так, щоб усі помирились. І втілювати цей сценарій у власне життя. І який може буте щасливий фінал, якщо по історії 2014 рік і попереду стільки болю і втрат», – прокоментувала шоуранер.

Також Наталка Ворожбит зазначила, що глядачі – не діти, яких треба заспокоювати мультиками, щоб вони краще засинали, а відповідальні громадяни нашої країни. Саме таким фіналом, який всі побачили, вона хотіла спонукати нас замислюватися над власною роллю в історії. Заключні кадри шоуранер трактує так:

Але надія звичайно є – в фіналі щасливі діти йдуть разом вгору їсти дичку, поки нещасні дорослі ділять ті нещасні груші.

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