Заява медіагрупи StarLightMedia щодо зміни режиму роботи у зв’язку з оголошеною пандемією і відповідальними ініціативами, які закликаємо підтримати компанії галузі

У зв’язку з ситуацією щодо поширення вірусу СOVID-19, медіагрупа StarLightMedia прийняла рішення кардинально обмежити кількість учасників студійних програм, які виробляються прямо зараз. Компанія розуміє бажання телеглядачів, які очікують прем’єр і найновіші випуски улюблених програм в ефірі ICTV, Нового каналу і СТБ. Але безумовно ми дотримуємося постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та Київської міської державної адміністрації та вживаємо всіх необхідних заходів, щоб убезпечити людей. Ми віримо, що всі відповідальні люди прийдуть до неухильного виконання рішення української влади про карантин.

StarLightMedia змінює технологічний цикл виробництва студійних програм за участю глядачів, відмовляючись від їх залучення у всіх програмах, де це можливо, або ж кардинально скорочуючи їх кількість відповідно до постанов і розпоряджень уповноважених органів.

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Окрім зміни правил виробничого процесу, впровадження цілого ряду профілактичних заходів в офісах компанії, медіа група також запускає серію інформаційних роликів, спрямованих на роз’яснення заходів профілактики СOVID-19. Ми оприлюднимо ці ролики для вільного розповсюдження усіма зацікавленими медіа, користувачами соціальних мереж та усіма, хто зацікавлений у тому, щоб ми протиставили пандемії відповідальність, організованість і рішучість.

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