16 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 24 серія проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти Тетяні. Останнім часом жінку почали мучити напади невідомого походження. Детальніше читайте в матеріалі.

Останнім часом Тетяну мучили напади невідомого походження. Жінка чула голоси і впадала в транс. Вона була дуже налякана тим, що з нею відбувається. Через ці нападів Таня могла втратити і роботу в податковій, і коханого чоловіка. Вона була впевнена: то, що з нею відбувається, не пов’язане з її психічним станом. Тому вирішила звернутися до бабусі Люби.

Сліпа розповіла, що хтось бажає їй зла . Вона порадила Тетяні знайти нещодавно подаровану річ. Саме через неї з жінкою трапляються ці напади. Бабуся Люба дала Тетяні сіль і сказала, що потрібно провести спеціальний ритуал, щоб зрозуміти, хто саме бажає зла.

Тетяна зробила все, як сказала Сліпа, проте ніхто з тих, кого вона підозрювала, не признався в скоєному… Чи зможе жінка дізнатися, хто насправді бажає їй зла і чи позбудеться вона нападів? Детальніше дивіться в 24 серії.

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