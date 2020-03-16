Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
«Сліпа»: чим зацікавлять 23 і 24 серії від 16.03.2020
Сьогодні, 16 березня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 23 і 24 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.
У 23 серії серіалу «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася молода дівчина. Останнім часом Марину почали мучити нічні кошмари: їй снилося, що у неї хтось краде дитину. І правда, вже кілька років Марина з чоловіком намагалися завести дітей, але у них все ніяк не виходило.
У 24 серії серіалу «Сліпа» до бабусі Люби звернулася Тетяна. Молоду жінку останнім часом мучили напади невідомого походження. Вона чула голоси на незрозумілій мові. Жінка боялася, що з нею може трапитися біда.
Дізнайтеся всі подробиці у 23 і 24 серіях серіалу «Сліпа» від 16.03.2020.
Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ