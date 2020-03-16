16 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 23 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Марині Осипенко. Жінка дуже давно хотіла завагітніти, але у неї все ніяк не виходило. Детальніше читайте в матеріалі.

Марина Осипенко була щаслива у шлюбі. Але останнім часом жінка майже не спала. Її щоночі мучив один і той же страшний сон, що у неї крадуть дитину. Марина вирішила звернутися до бабусі Люби за порадою, щоб зрозуміти, чому її весь час переслідують нічні кошмари.

Сліпа розповіла Марині, що вона повинна була народити дитину ще п’ять років тому. Це, за її словами, визначено їй долею. Однак хтось забрав у неї материнство. Бабуся Люба порадила Марині знайти заговорений подарунок і повернути його. За її словами, тоді жінка зможе стати мамою. Після довгих пошуків Марина знайшла прокляту річ. Це виявився плюшевий ведмедик, якого їй подарувала сусідка. Але чи зможе Марина зняти прокляття, адже якщо провести ритуал, то маленька дочка сусідки помре? Який вибір зробить жінка? Дивитися всі дані в 24 серії.

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