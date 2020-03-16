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Прем’єра «Ніщо не трапляється двічі»: чим здивують глядачів 1 і 2 серії від 16.03.2020

16.03.2020

Вже сьогодні, 16 березня, о 20:00 ми побачимо 1 і 2 серії «Ніщо не трапляється двічі». Щоб повністю відчути атмосферу і загострення пристрастей багатосерійного фільму, ми побачимо всі 24 епізоди з самого початку. Чого чекати глядачам від 1 і 2 серії – дізнаєтеся в матеріалі!

У 1 і 2 серіях фільму «Ніщо не трапляється двічі» ви дізнаєтеся, що

У військове містечко на кордоні Грузії прибуває молода пара – Катя і Діма Богданові. На Каті вінчальна сукня – вони тільки розписалися. На наречену відразу ж звертає увагу замполіт Огнєв, самотній вовк. У цей же час Аглая Калініна, старша дочка майора, вчиться в Московському університеті, дізнається, що вагітна від коханого одногрупника Юри, сина дипломата.

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Замполіт Вадим Огнєв закохується в Катю з першого погляду. На прикордонній заставі проходять навчання. Огнєв потрапляє в госпіталь: він рятує від загибелі хлопчика, який випадково забрів в зону навчань. Юна Аглая знайомиться з Лідією, бабусею свого коханого хлопця Юрія. Лідія Потєхіна (в минулому оперна діва) натякає Аглаї, що вона – не їхнього кола.

Детальніше дивіться в 1 і 2 серіях «Ніщо не трапляється двічі» від 16.03.2020.

Фільм Ніщо не трапляється двічі – 1 серія від 16.03.2020
Фільм Ніщо не трапляється двічі – 2 серія від 16.03.2020

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