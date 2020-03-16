Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Оксана Байрак – про коронавірус і прем’єру «Ніщо не трапляється двічі»
Поки по всій країні оголошують карантин і просять мінімізувати пересування, вже сьогодні глядачі телеканалу СТБ зможуть побачити довгоочікувану прем’єру фільму «Ніщо не трапляється двічі». У Instagram режисер Оксана Байрак закликала підписників берегти себе і дивитися багатосерійний кіношедевр. Подробиці читайте в матеріалі.
До флешмобу зірок телеканалу СТБ # залишайсявдома приєдналася і незрівнянна королева мелодрам Оксана Байрак. У новому пості в Instagram вона також закликала підписників ретельно стежити за своїм здоров’ям: часто мити руки, не розлучатися з дезінфекторами, чхати і кашляти в лікоть і як би сумно не звучало, але тимчасово відмовитися від рукостискань, обіймів і поцілунків.
Ніщо не трапляється двічі – 1 серія дивитись онлайн
Ніщо не трапляється двічі – 2 серія дивитись онлайн
Щоб під час карантину вечори не стали менш різноманітні, режисер закликала дивитися вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ її багатосерійний шедевр «Ніщо не трапляється двічі»:
Місця масових заходів забути, теж, геть! З огляду на те, що з 16 березня по 2 квітня – не дасть віддатися смутку блокбастер – «Ніщо не трапляється двічі»!
Любі мої! Будь ласка! Бережіть себе! Бережіть людей похилого віку, вони особливо схильні до цієї напасті! Але головне, ніяких стресів! І тільки позитивні емоції!
Не пропустіть вже сьогодні, 16 березня, о 20:00 прем’єру фільму «Ніщо не трапляється двічі»!