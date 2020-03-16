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Оксана Байрак – про коронавірус і прем’єру «Ніщо не трапляється двічі»

16.03.2020

Поки по всій країні оголошують карантин і просять мінімізувати пересування, вже сьогодні глядачі телеканалу СТБ зможуть побачити довгоочікувану прем’єру фільму «Ніщо не трапляється двічі». У Instagram режисер Оксана Байрак закликала підписників берегти себе і дивитися багатосерійний кіношедевр. Подробиці читайте в матеріалі.

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До флешмобу зірок телеканалу СТБ # залишайсявдома приєдналася і незрівнянна королева мелодрам Оксана Байрак. У новому пості в Instagram вона також закликала підписників ретельно стежити за своїм здоров’ям: часто мити руки, не розлучатися з дезінфекторами, чхати і кашляти в лікоть і як би сумно не звучало, але тимчасово відмовитися від рукостискань, обіймів і поцілунків.

Ніщо не трапляється двічі – 1 серія дивитись онлайн
Ніщо не трапляється двічі – 2 серія дивитись онлайн

Щоб під час карантину вечори не стали менш різноманітні, режисер закликала дивитися вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ її багатосерійний шедевр «Ніщо не трапляється двічі»:

Місця масових заходів забути, теж, геть! З огляду на те, що з 16 березня по 2 квітня – не дасть віддатися смутку блокбастер – «Ніщо не трапляється двічі»!

Любі мої! Будь ласка! Бережіть себе! Бережіть людей похилого віку, вони особливо схильні до цієї напасті! Але головне, ніяких стресів! І тільки позитивні емоції!

Не пропустіть вже сьогодні, 16 березня, о 20:00 прем’єру фільму «Ніщо не трапляється двічі»!

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