Щоб кардинально змінити свій імідж, не обов’язково стригтися під каре, можна просто перефарбувати волосся. Щоб знати, яке фарбування буде в тренді у 2020 році, читайте матеріал. Ми зібрали для вас наймодніші та найстильніші варіанти фарбування волосся на 2020 рік.

Фарбування для блондинок 2020

Брудний блонд або сірий 2020

Наймоднішими відтінками у фарбуванні волосся для блондинок будуть і холодні попелясті кольори, і м’який карамельний блонд. Він тепліший і домогтися його простіше, ніж ідеального холодного кольору.

Карамельний блонд 2020

Карамельний блонд – ідеально підійде дівчатам теплих кольоротипів. Відразу зверніть увагу на те, що ідеальний, енциклопедичний карамельний блонд – це рідкість в реальному житті, і не варто прагнути його отримати. Але навіть якщо ви затята противниця фарбування, карамельний блонд тільки підкреслить красу вашого волосся і додасть крапельку теплоти в образ.

Пильно-рожевий блонд 2020

Його головна особливість, що це і не рожевий, і не сірий – щось середнє. Простіше домогтися такого відтінку натуральним блондинкам, ніж брюнеткам.

Медовий блонд 2020

Дуже природний і натуральний відтінок, ідеальний для світлооких Білосніжок. Таке модне фарбування буде чудово виглядати на короткому волоссі, а не лише на довгому або середньої довжини. Якщо набридне – з такого кольору буде найпростіше вийти в темний або, навпаки, світлий колір.

Фарбування для брюнеток 2020

Мідно-шоколадне волосся 2020

Такий образ ідеальний для дівчат з темним кольором волосся, тому що технічно повторити його буде зовсім не складно. Потрібно всього лише додати кілька пасом більш світлого, мідного кольору і вийдуть дуже красиві і плавні переходи. Це можна зробити за допомогою техніки балаяж.

Балаяж 2020

Вся чудовість модного фарбування балаяж, яке можна вважати технікою №1 у світі, є освітлення пасом на пару тонів, відступаючи від коріння. Таким чином ви кардинально не міняєте свій колір, але все ж зовні змінюєтеся в кращу сторону.

Таке фарбування пасом не вимагає частого звернення до майстра, візуально омолоджує і при цьому підходить практично всім жінкам, як зі світлою, так і темною шевелюрою. Особливо добре буде виглядати модний колір в техніці балаяж на легко завитому волоссі.

Каштановий The Money Piece 2020

«The Money Piece» – техніка фарбування, при якій каштановий колір волосся розбавляють світлими пасмами біля обличчя. Назву стилісти пояснюють так: це можливість без істотних витрат і дуже швидко освіжити зачіску і отримати новий колір волосся. Найкраще підійде тим, у кого натуральний каштановий колір, але хочеться додати родзинку в образ.

Фарбування для рудих 2020

Чудова новина для рудоволосих дівчат: золотисті і каштанові відтінки рудого знову в тренді.

Вогненно-рудий 2020

Якщо подивитися на дефіле модних показів, то і тут можна зробити однозначний висновок: яскраво-рудий – треба пробувати. Якщо таке фарбування здається вам досить ризикованим кроком, можна обмежитися мелірування або технікою шатуш.

Шатуш 2020

Шатуш – це теж мелірування, але виконане щадним способом. При проведенні процедури пофарбовані пасма торкаються непофарбованого волосся, що дає можливість отримати плавні, поступові переходи між тонами. Коренева зона не зафарбовується, зберігаючи свій природний рудий колір.

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