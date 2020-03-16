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«Ніщо не трапляється двічі»: інтерв’ю з Катериною Тишкевич

16.03.2020

Вже сьогодні о 20:05 на телеканалі СТБ ми побачимо довгоочікуваний фільм «Ніщо не трапляється двічі». У фільмі актриса Катерина Тишкевич зіграла дочку Катерини Богданової  – Машу. Про знімальний процес, акторських хитрощі та Оксану Байрак – читайте в ексклюзивному інтерв’ю з Катериною Тишкевич для STB.UA.

Як змінилася ваша героїня у продовженні фільму?

По-перше, вона дуже подорослішала. Минув час, який вона провела в пошуках своєї дочки. На щастя, вона знаходить дівчинку, але дитина її не знає. У героїні постійний біль в очах. Оксана навіть мені кілька разів в Туреччині говорила: «Ти занадто щаслива! Я розумію, що сонце і пальми, але тобі погано». Якщо говорити про зовнішність, то я досить не симпатична. Якщо говорити про героїню з першого сезону – Катю, то вона хоча б була легка і повітряна, з нафарбованими віями, то зараз – усього мінімально. Мені підмальовують синці і я весь час перебуваю в якомусь коматозі.

Як ви готуєтеся до ролі?

Я закладаю якісь особисті речі. Найголовніше – це бути в обставинах. Оксана так виписує сценарій, що занурюватися у них не є проблемою. Вони настільки грамотно виписані, що коли ти читаєш, то вже повністю там. Вона дуже відчуває кожного актора і тому для мене немає проблеми стати Машею.

Чи не тисне на вас настільки довгий час перебування в такому стані?

Я вмію розмежовувати де я, а де у мене персонаж. Якийсь період так, буває важко, але потім я прилітаю до чоловіка додому і все відразу стає нормально. Щоб розвантажитися я медитую два рази в день: вранці і ввечері.

Який найскладніший знімальний день?

Був найкайфовіший знімальний день в Туреччині! У нас тоді виник форс-мажор. Не знаю, наскільки можна це розповідати… Просто скажу, що найкрутіше в нашій роботі – це всілякі спонтанні штуки. І, звичайно ж, те, що Антон Батирєв – найкращий партнер на світі тому, що мені з ним дуже легко грати. Фрося – приголомшлива дитина, яка також відчуває, імпровізує і перед камерою поводиться шалено розкуто. Одним словом, нашим тандемом працювати одне задоволення.

Оксана Байрак – суворий режисер?

Ні, не можу сказати, що суворий. Оксана з першої секунди викликає до себе таку глибоку повагу, що їй не потрібно бути строгою, щоб актор був дисциплінованим. Напевно, якось так. У нас все на любові, а не на муштрі. Взагалі, я дуже сміхотлива в кадрі і якщо я починаю «колотися», то зупинитися вже не можу. У таких випадках мені просто потрібно висміяти і зібратися.

У вас найяскравіша любовна лінія у фільмі. Можливо, вам подобається ще якась?

У «Ніщо не трапляється двічі» всі історії класні. Але у мене любов з першого погляду до героїні Наталі Старинкевич. У неї історія сильної, гарної, незалежної жінки. Прекрасна історія, я вважаю, і тому Аглая – приголомшливий персонаж.

Чим відрізняється актор кіно від актора театру?

Усім! Насправді, це як дві абсолютно різні професії. Наприклад, у актора кіно – все на якихось дуже тоненьких бретельках і гачечках. Ну, це як я розумію. Театр – це коли тебе енергетично повинно вистачити на всіх. Мені здається, що мене б не вистачило на театральну сцену. У кіно я розумію, як все працює: напів погляди, напів прищурки. У театрі ж все повинно бути широко. Можливо, у мене ще просто не було практики.

Антон Батирєв розповів, що під час зйомок постільних сцен завжди всі сміються. А ви що скажете про це?

Так звичайно! У цьому немає взагалі нічого серйозного. Можливо, під час зйомок в першому сезоні ще була якась напружена ситуація бо Валентин (Валентин Томусяк – актор і чоловік Катерини Тишкевич. – Прим. Ред.) був на майданчику. І це все затягувалося, ми дуже довго знімали. Антон правду каже, ми дуже часто колемося і сміємося.

Не пропустіть, вже сьогодні о 20:05 – «Ніщо не трапляється двічі» на телеканалі СТБ!

Джерело фото: Instagram – mrsketrin

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