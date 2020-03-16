Актриса театру і кіно, а також одна з головних героїнь легендарного серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина стала лауреатом премії «Людина року». Більше дізнайтеся в матеріалі.

Серед лауреатів на премію «Людина року»-2019 у номінації «Нова генерація року» представлена ​​актриса театру і кіно Ксенія Мішина. Премія істотно впливає на розвиток життя українців. Заснована на п’ятому році незалежності України і зараз, 20 років потому, залишається затребуваною суспільством. «Людина року» базується на вічних гуманістичних цінностях — утвердження національної гідності, глибокої поваги до Людини-творця і патріота.

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Як правило для лауреатів програми номінація стає вагомим підтвердженням вже сталого визнання, а також початком нового етапу кар’єрного сходження.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Нагадаємо, що за результатами теледивлення, «Кріпосна», в якому Ксенія Мішина зіграла одну з головних ролей, стала лідером серед всіх телеканалів і найкращим продуктом в історії СТБ. Протягом двох сезонів серіал щодня очолював ТОП-20 найкращих телепрограм, нарощував показники, утримував перше місце у слоті, а відрив від найближчого конкурента склав більше 50%.

Редакція STB.UA вітає актрису театру і кіно Ксенію Мішину і бажає нових творчих успіхів та істотних вкладів у розвиток української культури!

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