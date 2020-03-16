Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Кого вибере Холостяк Макс Михайлюк у фіналі 10 сезону?
Успішний, впевнений і професійний пілот Макс Михайлюк — головний герой романтичного реаліті «Холостяк»-10. Чоловік прийшов на проєкт зустріти кохання і побудувати міцні, довгострокові і надійні стосунки. Як показав минулий сезон на телеканалі СТБ — це реально! Редакція STB.UA пропонує вам зробити свій прогноз, хто ж з учасниць пройде довгий шлях від першої вечірки до фіналу, де отримає заповітну каблучку!
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