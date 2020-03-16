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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Гороскоп на 17 березня 2020 року від екстрасенсів СТБ

16.03.2020

Гороскоп на 17 березня 2020 року допоможе краще зрозуміти себе і своє нутро. Якщо вас щось турбує, то зверніться до зірок. Вони точно розкажуть, де таїться причина всіх ваших проблем. Детальніше читайте в гороскопі на 17 березня для всіх знаків зодіаку.

Овен

Вас чекає приємний відпочинок і трохи романтичних вечорів. Постарайтеся абстрагуватися від усіх проблем і приділити час близьким і друзям. Настрій значно покращитися, а всі турботи відійдуть на другий план.

Телець

Не засмучуйтеся завчасно. У вас величезний потенціал і запас сил обернути будь-яку ситуацію на свою користь. Не упускайте можливість проявляти себе в колективі, на роботі, на співбесіді або при нових знайомствах.

Близнюки

Все йде своєю чергою. Сьогодні багато що може скластися не так, як ви планували. Але це не привід опускати руки. Зачекайте день-другий і помітите, як ситуація обернеться в суцільні плюси для вас.

Рак

Постарайтеся не лізти не в свої справи. У них ви мало компетентні, тому в разі невдач або форс-мажору можете залишитися винними.

Лев

Левам необхідно повчитися витримки. Ви самі поспішайте і квапите інших. Оточуючим стає складно знаходити з вами спільну мову, тому вони поступово змінюють свою точку зору з приводу ваших взаємин. Одна порада на сьогодні — стати розсудливим.

Діва

Ви як завжди занадто самовпевнені. Що в роботі, що в особистих стосунках. Дозвольте іншим висловлювати свою точку зору. Прислухайтеся до того, що вам радять близькі. Тоді зможете об’єктивно подивитися на свої помилки.

Терези

Ви наганяє паніку. Постарайтеся стати більш стресостійкою людиною. Не піддавайтеся впливу інших. Можливо,час працювати з самооцінкою.

Скорпіон

Скорпіони створили сприятливі умови для розвитку стосунків і побудови кар’єри. Зараз хороша можливість пожинати плоди своєї праці. Не упускайте такої можливості.

Стрілець

Зверніть увагу на тих, з ким будете контактувати вперше. Не вірте на слово всьому, що будете чути від малознайомих. Зірки обіцяють недоброзичливців.

Козеріг

Козерогам час взятися за свій розвиток, роботу, особисті стосунки. Десь ви точно перестали встигати стежити за розвитком подій. Не пускайте життя на самоплив. Це не принесе позитивних результатів.

Водолій

Водоліям може здатися, що вони втомилися. Але це не так. Можливо вам набридла рутинна робота або одноманітне проведення часу. Час вносити корективи в режим, в спосіб життя.

Риби

Ви сумуєте і це впливає на вашу працездатність. Щоб заповнити все, чого вам так не вистачає, займіться особистим життям. Зробіть сюрприз другій половині, запропонуйте поговорити про сокровенне або просто помрійте. Це вас зблизить.

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