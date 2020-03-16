Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Що приготувати на сніданок: топ-5 корисних сендвічів від учасників «МастерШеф»-9

16.03.2020

Немає часу готувати ситний і корисний сніданок? Зробіть сендвіч! Якщо вибрати правильні інгредієнти, він буде смачним і таким же багатим на поживні речовини, як і каша. Крім того, сендвічі зручно брати з собою, щоб перекусити пізніше або в дорозі. Прості та швидкі рецепти сендвічів на сніданок від учасників «МастерШеф»-9 – в нашому матеріалі.

Житні сендвічі з сиром, авокадо і соусом із трав

что приготовить на завтрак

Складові:

  • 1 авокадо
  • 100 г вершкового сиру
  • 50 г нежирного твердого сиру
  • 50 г козячого сиру
  • кілька скибочок житнього хліба
  • листя шпинату
  • зелень за смаком

Спосіб приготування:

  1. Для соусу зелень дрібно порубати і змішати з вершковим сиром. Масою рівномірно змастити кожну скибочку хліба.
  2. Нарізати твердий і козячий сир. Авокадо розрізати навпіл і видалити кісточку. М’якоть нарізати.
  3. Зібрати сендвічі. На скибочки хліба з соусом із трав укласти кілька листочків шпинату, авокадо, твердий сир і козячий. Накрити скибочками, що залишилися.

Більше на тему: Що приготувати на сніданок: 5 простих ідей

Сендвічі з буряковим хумусом

сендвичи на завтрак

Складові:

Для хумусу:

  • 1 буряк
  • 150 г білої квасолі
  • 2 зубчики часнику
  • 50 мл оливкової олії
  • сіль, перець

Для сендвічів:

  • 1 огірок
  • 1 червоний болгарський перець
  • 1 морква
  • зелень за смаком
  • скибочки цільнозернового хліба

Спосіб приготування:

  1. Для хумусу відварити квасолю і запекти буряк. Почистити буряк, крупно нарізати і покласти у ємність блендера. Додати квасолю, подрібнений часник і оливкову олію. Посолити і поперчити, а потім збити все до однорідної консистенції.
  2. Огірок і перець тоненько нарізати. Моркву натерти.
  3. Скибочки хліба змастити приготованим буряковим хумусом. Зверху викласти овочі та зелень. Накрити скибочками хліба.

Сендвічі з тунцем і яйцями

сэндвичи на завтрак

Складові:

  • 1 банка консервованого тунця у власному соку
  • 1 огірок
  • 2 яйця
  • 100 г сиру рікотта
  • 2 цільнозернові булочки
  • рукола або листя шпинату до смаку
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Яйця зварити круто, почистити і нарізати пластинами. Огірок почистити і нарізати кружечками. Тунець за необхідності розім’яти виделкою.
  2. Булочки розрізати уздовж і кожну скибочку змастити рікоттою. Викласти на половину огірки, тунець, яйця і зелень. Посолити і поперчити за смаком. Накрити двома скибочками булочок, що залишилися.

Більше на тему: Що приготувати на сніданок з вівсянки

Дієтичні сендвічі з хлібців

какие сендвичи принготовить на завтрак

Складові:

  • 100 г кисломолочного сиру
  • 1 огірок
  • 1 редиска
  • хлібці
  • зелень за смаком

Спосіб приготування:

  1. Овочі нарізати тонкими кружечками. Зелень порубати.
  2. Хлібці змастити сиром. Викласти овочі та зелень.

Солодкі сендвічі з арахісовою пастою і бананом

какие сэндвичи приготовить на завтрак

Складові:

  • 100 г заморожених ягід
  • 100 г арахісової пасти
  • 1 банан
  • скибочки хліба з маком або сухофруктами

Спосіб приготування:

  1. Ягоди подрібнити блендером. Банани нарізати кружечками.
  2. Змастити скибочки хліба арахісової пастою, викласти банан і полити ягідної масою. Кожен бутерброд накрити другою половинкою хліба.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить