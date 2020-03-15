Три роки закохані Сашко та Настя зустрічалися та збиралися навесні побратися. Але білу сукню під вінець нареченій не судилося одягти. Батьки та родичі дівчини не тямлять себе від горя, адже їхньої красуні більше немає серед живих. Чи справді вбивцею дівчини є її коханий Олександр? Яку страшну правду про вбивство Насті вдасться дізнатися у студії «Один за всіх»-15? Подробиці читайте в матеріалі.

У студії мати та тітка дівчини розповіли, що за попередньою версією слідства Настю вбив той самий Сашко, який збирався на ній одружитися. У день закоханих він кинув наречену у двадцятиметрову криницю біля її дому та втік з місця злочину. Жінки бояться, що йому вдасться уникнути покарання.

«Шкода, що відмінили смертну кару, бо за те, що він зробив з нашою Настунею він має згнити у тій тюрмі», – крізь сльози розповідає тітка Насті.

У студії мати 22-річного Сашка категорично відмовляється вірити, що її улюблений синочок міг таке вчинити. За її словами він не уявляв свого життя без Настуні, дарував їй дорогі подарунки та не міг дочекатися дня, коли нарешті вона стане його дружиною. Згорьована жінка впевнена, що у її сина відібрали сенс життя та цинічно підставили.

«Я знаю свого сина, що він на таке не здатен. Він її дуже сильно любив і не міг таке зробити. Були чутки, що Настя дівчинка гуляща», – розповідає мати підозрюваного Олександра Світлана.

Від подруги покійної Насті стало відомо, що дівчина планувала на День святого Валентина зустріч із зовсім іншим хлопцем, з яким зблизилась останнім часом. У студії хлопець категорично заперечував, що він має якесь відношення до жахливого вбивства. Аби з’ясувати на чиєму ж боці правда юнак пройшов перевірку на детекторі брехні.

Який результат перевірки на поліграфі вразив глядачів та хто насправді вбивця? Дивіться онлайн 5 випуск «Один за всіх»-15 вже на сайті!

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