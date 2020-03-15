Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня 2020 року розповість, як провести цей тиждень незабутньо! Всесвіт не випадково подає нам знаки, головне – навчитися їх помічати. Якими будуть прийдешні сім днів? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 16 по 22 березня 2020 року від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

Гороскоп на тиждень – Терези

У представників цього знака Зодіаку очікується дуже емоційний тиждень і зірки обіцяють, що не варто сильно засмучуватися з приводу клопоту і негараздів. Тиждень варто присвятити відпочинку і веселощам. Не варто перевантажувати свідомість негативними думками, а направити свою енергію на позитивне спілкування з близькими. Самотність на цьому тижні протипоказана. Гуляйте на свіжому повітрі, відпочивайте, зустрічайтеся з близькими!

Гороскоп на тиждень – Тельці

Зірки обіцяють Тельцям творчий і спокійний тиждень. Варто позбутися від образ, а свідомість – від непотрібного. Можливі клопоти й негаразди на роботі, які швидко вирішаться. Тиждень прекрасно підходить для відпочинку і роботи, любові і насолоди. А ще – для заняття новою справою!

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Початок тижня буде наповнений різними переживаннями, проте вроджений позитив допоможе впоратися з цією напругою. Зірки обіцяють успіх в любові, а справи зрушаться з мертвої точки. Всі важкі завдання почнуть вирішуватися, а успіх в бізнесі гарантований. Астрологи радять не відкладати важливе на потім.

Гороскоп на тиждень – Раки

Хоч і перша половина тижня у Раків буде не дуже вдалим, можлива лінь, апатія і відсутність радості. В кінці тижня можливе прозріння, а зірки знову повернуться в позитивне становище. На вихідних є шанс кардинально змінити своє життя, але астрологи попереджають – про свої плани краще мовчати.

Гороскоп на тиждень – Леви

Ваш тиждень почнеться з важливих подій і доленосних зустрічей, хоча на перший погляд вони такими не здадуться. Початок тижня може захмаритися негараздами в бізнесі або на роботі. Доведеться прийняти важливе рішення, від якого залежить майбутнє. В кінці тижня варто приділити час собі: купити обновку, змінити зачіску або повеселитися в компанії друзів. Зірки радять не впадати в зневіру, щоб не відбувалося. Будьте на позитиві!

Гороскоп на тиждень – Діви

Тиждень для вас буде ідеальним для покупок, великих капіталовкладень, інвестицій в освіту, розвиток або в зовнішність. Дівам доведеться на цьому тижні від чогось відмовитися, але в результаті це зробить їх щасливішими. Варто бути більш терпимими з близькими людьми, так як можуть виникнути конфлікти, які потім буде важко залагодити.

Гороскоп на тиждень – Терези

Астрологи рекомендують вам терміново подбати про близьких людей, особливо – про своїх других половинок. Їм на цьому тижні знадобиться тепло і підтримка. На цьому тижні можливі проблеми з фінансами – зірки обіцяють зустрічі з маніпуляторами і аферистами. Не варто давати в борг, оформляти кредити або здійснювати дорогі покупки. Вихідні варто присвятити прогулянці на свіжому повітрі.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

Найближчий тиждень буде наповнений спілкуванням, чуттєвістю і любов’ю. Можливо, несподіване знайомство змінить життя Скорпіона до невпізнання. Астрологи радять стримувати ревнощі, особливо на вихідних. Щоб не тримати негатив в собі і не псувати нерви близьким – варто зайнятися фізичною активністю або роботою по дому.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

Постарайтеся на цьому тижні не привертати чужої уваги і не відчувати відносини з близькими на міцність. Не варто ризикувати даремно і конфліктувати з чужими людьми. Всі сварки можуть позначитися не тільки на настрої, але і на удачі. Тиждень варто присвятити роботі, яка вимагає великого обсягу сил і енергії, причому астрологи радять справлятися зі справами самостійно. Не потрібно сподіватися на інших!

Гороскоп на тиждень – Козероги

Для Козерогів – час серйозних змін. Астрологи рекомендують не проявляти зайву вимогливість до близьких людей або конфліктувати, а проявити взаєморозуміння, доброту і чуйність. Тиждень добре підходить для творчої діяльності, відряджень, саморозвитку і зміни обстановки.

Гороскоп на тиждень – Водолії

На цьому тижні вам варто обмежити важку або дратівливу роботу, так як це потягне за собою негаразди. Тиждень варто присвятити повноцінному відпочинку, відправитися в подорож або відвідати батьків. Астрологи рекомендують в найближчий тиждень починати нові проекти, шукати нові знайомства і розширювати кругозір.

Гороскоп на тиждень – Риби

Несподівано представників цього знаку зодіаку очікує приплив сил і удача. Негаразди майже не торкнуться Риб, хоча можливі невеликі стреси. На цьому тижні доведеться приймати важливі рішення, а справи зрушаться з мертвої точки. Астрологи радять прислухатися до себе і своєї інтуїції, так як в найближчі дні з’явиться можливість змінити себе, стати краще і мудріше.

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