Гороскоп на 16 березня 2020 року допоможе вам правильно розпланувати день і дізнатися, чи потрібно вам сьогодні виходити на роботу чи ні. Яким знакам зодіаку пора поговорити з начальством, а кому – захиститися від вірусу? Читайте гороскоп на 16 березня 2020 року від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Понеділок буде сприятливим для внесення змін в вашу професійне і приватне життя. Ви, напевно, побачите нові можливості і почнете складати план. Нарешті ви побачите світло в кінці тунелю і напруга зі стресом покинуть вас.

Телець

Змініть одну частинку свого життя сьогодні і буденність раптом стане іншою. Не шукайте виправдань, що щось піде не так. Звільнити себе від прагнення до ідеалу допоможе підтримка одного. І прислухайтеся до людей з колективу на роботі, можливо, вони кажуть правду.

Близнюки

День буде мати блокуючу дію на вас. Ви будете почувати себе зобов’язаними робити щось, у чому ви не компетентні. Можливе сильне відчуття дискомфорту. Заспокойтеся і відпочиньте!

Рак

Сьогодні ви охоче будете долучатися до професійних розмов. Спробуйте не засмучуватися, якщо не зможете знайти спільну мову з усіма. Цікавий хід подій варто очікувати, якщо відкинути свої стереотипні і забобонні судження і думки. Майте свою думку!

Лев

Ви легко знайдете спосіб вдало провести вільний час. Ймовірно, що вдасться навчитися новому – наприклад, отримати знання, які дозволять вам доповнити ваш образ. Але не забувайте про роботу, вона то точно про вас не забуде!

Діва

Настрій дня може надихнути вас на розширення кола друзів. Навіть якщо ви не дуже сміливі, сьогодні у вас буде достатньо хоробрості. Є шанс, що хтось із ваших друзів захоче бути ближчим до вас. Не чиніть опір!

Терези

Цей день змусить вас відчувати себе прекрасно. У професійних питаннях можливі зміни, на які ви довго сподівалися. Відносини з керівником можуть досягти більш високого рівня розуміння.

Скорпіон

Варто звертати увагу на слабких і невпевнених людей у ​​вашому оточенні. Згадайте дні, коли ви були новенькими в колективі і не знали, як себе вести. Поділіться своїм досвідом і цінними порадами. Добрі слова повертаються.

Стрілець

Замість того, щоб говорити, зосередьтеся на роботі і спостереженнях. Завдяки цьому ви помітите багато залежностей, які допоможуть вам поліпшити результативність. Працюйте не покладаючи рук!

Козеріг

Рішення, які ви приймете найближчим часом, будуть мати ключовий вплив на розвиток вашої професійної кар’єри. Вам радять зменшити банальні розваги і зосередитися на роботі. Почніть з завдань, які можуть викликати у вас найбільше проблем. А потім – до легких.

Водолій

Якщо ви сьогодні сильно втомилися, то нема чого дивуватися своїй незібраності. В такому стані вкрай складно організувати думки і виконувати обов’язки. Подумайте про те, щоб достатньо відпочити.

Риби

Матеріальні питання в цю добу можуть поглинути вас з головою. Все, чого ви хочете, можна досягти, вступивши на духовний шлях. Пам’ятайте про це завжди!

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