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У 5 випуску «Один за всіх»-15 розслідуватимуть жорстоке вбивство нареченої

14.03.2020

Вже 15 березня ми побачимо 5 випуск «Один за всіх»-15. Команда проєкту буде розслідувати жорстоке вбивство нареченої своїм же нареченим. Три роки закохані Саша і Настя зустрічалися і збиралися навесні одружитися. Батьки і родичі дівчини в горі, адже їх красуні більше немає в живих. Чи дійсно вбивцею дівчини є її коханий Олександр? Як вершитиметься правосуддя в студії «Один за всіх»-15 – дізнаєтеся вже цієї неділі о 20:00.

Більше на тему: Керівник проєкту «Один за всіх» розповів про новий сезон

У 5 випуску «Один за всіх»-15 ви дізнаєтеся:

  • З ким із хлопців насправді мала зустрітися Настя?
  • Чи справедливо звинувачувати у вбивстві Олександра?
  • Які шокуючі подробиці з’ясують завдяки детектору брехні?
  • Які подробиці про цей любовний трикутник з’ясують в студії?

Дізнайтеся вже 15 березня о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 20:00 дивіться онлайн повний 5 випуск «Один за всіх»-15 від 15.03.2020 на офіційному сайті!

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