«Слідство ведуть екстрасенси»: чи вдасться духу забрати життя маленької дівчинки?

Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов та Олена Курилова були шоковані історією, з якою до редакції програми звернулися жителі Івано-Франківська. Привид невідомої жінки, покійниця і одна жорстока історія на двох! Не пропустіть!

Наталя Недільська з Івано-Франківська впевнена, що привид якоїсь жінки у чорному полює на неї та її дітей. Небіжчиця стала з’являтися в оселі два роки тому. А щойно Наталя дізналася, що вагітна третьою дитиною, покійниця почала атакувати бідолашну матір: кидати на неї шафу, штовхати зі сходів і душити ночами.

Щойно екстрасенси почали працювати у Івано-Франківську, як раптом відчули подвійне вбивство матері і дитини, яке сталося неподалік дому Наталі. І за відчуттями ясновидців, жахливий злочин якось пов’язаний з молодою мамою.

Але про який злочин говорять ясновидці? І чим обернуться для Наталі нічні кошмари? Не пропустіть!

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