3 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-2 нещадно випробував шефів на міцність, майстерність і стресостійкість. Більш того, відразу три учасники покинули кухню проєкту назавжди. Хто з двадцятки найкращих профі країни не зміг впоратися з випробуваннями? Читайте хто покинув «МастерШеф. Професіонали»-2 в 3 випуску в матеріалі.

У 3 випуску кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 покинуло відразу три кулінара.

Величезним шоком для всіх стало те, що відразу три учасники змушені покинути проєкт. Судді були безжальні та нещадні під час оголошення вердикту. Але це сезон справжній професіоналів і вимоги до учасників відповідні. За підсумком «МастерШеф. Професіонали»-2 покинули: Олександра Касьянова, Микола Карпюк та Яна Гамарник. Всі троє не змогли впоратися із завданням, а їхні страви абсолютно не були пов’язані з вибраних предметом.

Олександра всю кулінарну базу отримала сама, просто тренуючись вдома. Її взяли на роботу без досвіду та освіти в ресторан. Вона працює шість днів на тиждень по 12-15 годин на добу. Професіонал мріє стати крутим шефом і домогтися цього всього за п’ять років.

Микола полюбив кухню ще у 8 класі. Під керівництвом Колі два ресторани і один магазин кулінарії при готелі. Хлопцеві подобається європейська, італійська і французька кухні. На кухні ресторану він постійно вигадує нові страви, які часто шеф впроваджує в меню закладу. Юний професіонал мріє про власне місце в історії кулінарії.

Яна вже більше семи років викладає в ПТУ та намагається оновити форму навчання, щоб діти вчилися сучасної високої кухні. Для цього професіонал знаходить інформацію, яку намагається передати студентам на лекціях. На «МастерШеф. Професіонали»-2 Яна прийшла щоб навчитися передовим технікам і передати свої знання підростаючим кухарям.

Не пропустіть 4 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 21 березня о 19:00!

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