Гороскоп на 15 березня 2020 року допоможе вам правильно розпланувати день і налаштувати плани в неділю. Яким знакам зодіаку час поговорити з другими половинками, а кому – захиститися від вірусу? Читайте гороскоп на 15 березня 2020 роки від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

У неділю чекайте переломних моментів і романтичних подій. Вдумлива і чесна комунікація буде хорошим ключем до успішного завершення дня.

Телець

У це складно повірити, але все може піти в тому напрямку, якого ви не очікували. Як результат, ви можете зіткнутися з багатьма труднощами. Питання, які, здавалося, давно вирішені, можуть повернутися. Пам’ятайте, що в цьому немає нічого поганого.

Близнюки

Питання емоцій або відносин сьогодні вийдуть у Близнюків на абсолютно новий рівень. Партнерам буде простіше домовлятися про зміни у відносинах. Переконайтеся, що ви дбаєте про важливих для вас людей і не забудьте подбати про себе.

Рак

Зірки обіцяють вам хороший день! Сьогодні ваші бажання мають шанси здійснитися. Ви, напевно, зіткнетеся з приємними людьми, заведете нових друзів або знайомих. Зауважте, що навколо вас багато красивого, що приносить задоволення.

Лев

Вам сьогодні варто очікувати дня, наповненого відчуттями і емоціями, які можуть вразити вас абсолютно несподівано. Ви реалізуєте всі свої плани і, ймовірно, отримаєте вигідну пропозицію.

Діва

У вас сьогодні буде чудовий настрій! День буде сприятливими для вирішення важливих життєвих дилем. Вам слід проявити терпіння і тверезо ставитися до життя. Згадайте про свої обіцянки і зобов’язання.

Терези

День виявиться активним і насиченим сюрпризами. Ви можете отримати екстрене повідомлення, відправитися в незаплановану подорож або на випадкову зустріч. Але не поспішайте! На вулиці – вірус!

Скорпіон

Сьогодні не виключені інтенсивні любовні переживання. Є шанси зустріти когось, хто залишиться у вашому житті. Ви можете розраховувати на хороші поради від друзів, але слухайте в першу чергу себе!

Стрілець

Сьогодні вам доведеться проявити свою строгість, жорсткість і вміння приводити незаперечні аргументи. Стануть в нагоді і впевненість з почуттям справедливості. Неділя – не завжди день для відпочинку!

Козеріг

Сьогодні на вас може звалитися якась затяжна проблема – ймовірно, ви отримаєте звістку або зворотний зв’язок, яку давно чекали. Нова інформація стане в нагоді вам. Не розкривайте карт нікому!

Водолій

Вам подобається довіряти, отримувати поради, обмінюватися думками. Покличте на каву старого друга – вам стане в нагоді душевна розмова. Поговоріть з родиною, їм зараз потрібна ваша підтримка.

Риби

Неділю буде для вас наповнена добротою і любов’ю до людей, тварин і природи. Ви можете зробити добро кожному, хто зустрінеться на вашому шляху.

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