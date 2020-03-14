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3 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2: перші випробування, битва чорних і несподівані втрати

14.03.2020

У 3 випуск 2 сезону кулінарного проєкту  «МастерШеф. Професіонали»-2 ми побачили перше справжнє протистояння кулінарних гуру. Досвідчені та молоді шефи почали свою боротьбу за першість. Які випробування чекали учасників? Кому виявилася не по плечу перша битва чорних? Подробиці 3 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 читайте в матеріалі.

Першим випробуванням для 20-ки стала добре знайома кулінарна естафета. За новими правилами, долю професіоналів визначали картки-загадки, які кожен учасник команди вибирав особисто. Чотири команди чекало цікава і складна в приготуванні страва. Команда жовтих і червоних бездоганно впоралися зі своїми завданнями. За рішенням суддів, команда синіх, капітаном якої був Влад Міцкевич, не впоралася із завданням і повним складом наділа чорні фартухи.

Другий конкурс видався важким, адже командам потрібно було повторити три страви мішленівських ресторанів. Команда Володимира Чахмахчяна приготували складний десерт у формі з-під черпака. Хоча шоколадна сфера вийшла занадто грубою і розбилася в руках Володимира Ярославського з другого разу, але смак десерту команди червоних був ідеальним. У підсумку досвід переміг молодість. Чорний фартух дістався Владиславу Єрмакову.

На битві чорних кожен учасник повинен вибрати для себе предмет в якому буде подавати свою страву. Професіонали могли готувати все що завгодно. Але без складнощів обійтися не можна. Форма і зміст страви повинні були бути продиктовані предметом, який вони оберуть особисто для себе.

Кому битва чорних виявилася не по плечу? Дізнаєтеся в матеріалі нижче!

Більше на тему: Хто покинув «МастерШеф. Професіонали»-2 в 3 випуску від 14.03.2020

Не пропустіть 4 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 21 березня о 19:00!

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