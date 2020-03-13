Спонтанне побачення і еротична поезія: що ми побачимо у 2 випуску «Холостяк»-10?

Вже сьогодні, 13 березня, глядачі побачать 2 випуск романтичного реаліті «Холостяк». Відбудеться перше індивідуальне побачення 10 сезону, на яке головний герой Макс Михайлюк запросить Наташу. Однак інші учасниці готові брати ситуацію під свій контроль і не сидіти склавши руки. Що ми побачимо у 2 випуску від 13.03.2020 — дізнайтеся в матеріалі.

Тема спонтанності залишиться ключовою в спілкуванні Макса і Наташі. Тому побачення відбудеться в неформальній обстановці. В одному з торгових центрів їм доведеться пройти кілька випробувань за обмежену кількість часу, а саме: підібрати одяг для побачення одне з одним, а також подбати про спільне проведення часу. Але робитимуть це Макс і Наташа порізно. Завдання кожного з них — оперативно приймати рішення, які потім позначаться на подальшому вечорі. Вибір дівчини відверто здивує Холостяка, адже з’явиться вона перед ним не у вечірньому вбранні, а у вкрай незвичайному образі!

Дивіться онлайн Холостяк (Україна) 10 сезон – 2 випуск

«За допомогою Гриші я підготував максимально спонтанне побачення», — скаже Холостяк.

Тим часом дівчата поринуть у світ емоційних тонкощів. Кожна учасниця буде по черзі тягнути папірець із назвою тієї чи іншої емоції і згадувати випадки в своїх стосунках, коли вона переживала це відчуття.

Ще один несподіваний поворот другого випуску — сміливий вчинок Дани. Дівчина пише еротичну поезію. І звернути увагу Холостяка вона знову вирішить своїм віршем: «Я сподіваюся, що мою листівку Макс не залишить без уваги і відповіді».

Як пройде перше індивідуальне побачення 10-го сезону проєкту «Холостяк»?

Чи оцінить Макс вибір Наташі і як це обернеться в кінці зустрічі?

Якими одкровеннями поділяться дівчата одна з одною?

Хто зазнав рукоприкладства від колишнього хлопця?

А також як Холостяк відреагує на відверте послання Дани?

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Не пропустіть 2 випуск романтичного реаліті «Холостяк» сьогодні, 13 березня, о 19:00 на СТБ!

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