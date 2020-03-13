Перше індивідуальне та групове побачення: чим запам’ятався 2 випуск проєкту «Холостяк»-10

Відбувся 2 випуск проєкту «Холостяк»-10. І вже на початку сезону події набирають обертів: наймасштабніше групове побачення, перша неформальна індивідуальна зустріч і відверті вірші від учасниці. Чим дивував випуск від 13.03.2020 — читайте в матеріалі.

Дівчата приїхали в будинок, щоб оселитися. Однак їх зустрів ведучий Григорій Решетник, який повідомив, що просто зараз багато хто відправиться на побачення. А саме ті, хто ще не спілкувався з Холостяком. Команда з восьми дівчат поїхала на картинг.

Тут почалося найцікавіше. Макс керував із закритими очима, а дівчата по черзі направляли чоловіка. Найменше часу знадобилося Олені, яка в якості бонусу отримала чекову книжку. А троянда дісталася Христині, яка не гналася за призом, а навпаки намагалася більше часу провести з Холостяком.

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На ранок Макс приїхав до дівчат у будинок і забрав Наташу на перше індивідуальне побачення 10-го сезону. Пара відправилася на вечерю, якій передували різні етапи. Порізно двоє збирали наряди, елементи і атрибути до побачення. Наприкінці зустрічі Макс вручив дівчині троянду.

Тим часом ведучий Григорій Решетник приїхав у будинок до дівчат і запропонував кожній поділитися історіями з життя. Дівчата тягнули записку, на якій була написана емоція. Так, Анна зізналася, що переживала почуття страху за своє життя у минулих стосунках. Учасниця часто страждала від рукоприкладства другої половини і молила про порятунок.

Традиційно в кінці випуску відбулася Церемонія троянд, на якій Макс зробив свій вибір.

Що чекає на учасниць і Макса далі? Хто почне свою історію з індивідуального побачення вже наступного тижня? І як учасниці скористаються бонусами, які їм залишила Олена? Це не можна пропустити!

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