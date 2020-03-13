Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Перше індивідуальне та групове побачення: чим запам’ятався 2 випуск проєкту «Холостяк»-10

13.03.2020

Відбувся 2 випуск проєкту «Холостяк»-10. І вже на початку сезону події набирають обертів: наймасштабніше групове побачення, перша неформальна індивідуальна зустріч і відверті вірші від учасниці. Чим дивував випуск від 13.03.2020 — читайте в матеріалі.

холостяк 10

Дівчата приїхали в будинок, щоб оселитися. Однак їх зустрів ведучий Григорій Решетник, який повідомив, що просто зараз багато хто відправиться на побачення. А саме ті, хто ще не спілкувався з Холостяком. Команда з восьми дівчат поїхала на картинг.

холостяк 10

Тут почалося найцікавіше. Макс керував із закритими очима, а дівчата по черзі направляли чоловіка. Найменше часу знадобилося Олені, яка в якості бонусу отримала чекову книжку. А троянда дісталася Христині, яка не гналася за призом, а навпаки намагалася більше часу провести з Холостяком.

Більше на тему: Холостяк Макс Михайлюк розповів про своє дитинство

На ранок Макс приїхав до дівчат у будинок і забрав Наташу на перше індивідуальне побачення 10-го сезону. Пара відправилася на вечерю, якій передували різні етапи. Порізно двоє збирали наряди, елементи і атрибути до побачення. Наприкінці зустрічі Макс вручив дівчині троянду.

холостяк 10 наташа

Тим часом ведучий Григорій Решетник приїхав у будинок до дівчат і запропонував кожній поділитися історіями з життя. Дівчата тягнули записку, на якій була написана емоція. Так, Анна зізналася, що переживала почуття страху за своє життя у минулих стосунках. Учасниця часто страждала від рукоприкладства другої половини і молила про порятунок.

аня неплях

Традиційно в кінці випуску відбулася Церемонія троянд, на якій Макс зробив свій вибір.

макс михайлюк

Що чекає на учасниць і Макса далі? Хто почне свою історію з індивідуального побачення вже наступного тижня? І як учасниці скористаються бонусами, які їм залишила Олена? Це не можна пропустити!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить