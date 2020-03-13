Парашутний костюм і вечеря на підлозі: перше індивідуальне побачення на проєкті «Холостяк»-10

Учасниці проєкту «Холостяк»-10 завжди з нетерпінням чекають саме на індивідуальне побачення! І вже у другому випуску Макс Михайлюк вирішив запросити Наташу на романтичну вечерю для двох. Однак зустріч видалася нестандартною. Чому Наташа прийшла у парашутному костюмі? Як пара вирішила повечеряти не за столом, а на підлозі? І чи отримала така імпровізація заохочення у вигляді троянди?

Наташі пощастило отримати запрошення на індивідуальне побачення. Попередньо парі довелося пройти невеликий квест. І Холостякові, і дівчині необхідно було порізно обрати один із декількох елементів побачення.

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Наташа віддала перевагу парашутному костюмові, а Макс — сорочці з зображенням футбольного м’яча. Серед розваг дівчина зупинилася таки на їжі, а чоловік — на музичній платівці.

У результаті двоє зустрілися в ресторані, де також вирішили поекспериментувати і повечеряти на підлозі. Під час бесіди торкнулися теми батьків і родини. І через необережність Макс обмовився, запропонувавши випити «за нашу сім’ю».

«Обмовочка за Фрейдом», — зазначила дівчина. Учасниця не проти зробити це на перспективу. Однак все-таки потрібно уточнити, що пили двоє за своїх близьких, ділячись історіями з дитинства.

«Тема, яка червоною ниткою йде крізь усе наше спілкування — це спонтанність. Любов до новизни і нового досвіду. Як мінімум, це ті речі, які об’єднують нас вже зараз», — розповіла Наташа.

В кінці побачення Макс вручив дівчині троянду! Як складуться стосунки пари — дізнайтеся у наступних випусках реаліті «Холостяк»-10!

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