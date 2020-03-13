При перших проявах застуди ви біжите в аптеку за аскорбінкою, а при кашлі дихаєте над картоплею? Обережніше! Таке лікування може довести вас до реанімації ‒ стверджують сімейний лікар Костянтин Зеленський і отоларинголог Тетяна Смагіна.

Багато хто недооцінює серйозність застуди, не замислюючись над тим, що вона може спровокувати серйозні наслідки. Серед найпопулярніших і в той же час найбільш небезпечних народних методів лікування є інгаляція вареною картоплею, тепле молоко з медом і маслом, аскорбінова кислота в величезних кількостях, походи в лазню при грипі або застуді та щеплення під час захворювання.

Помилка №1: картопляна інгаляція

Вважається, що гаряча пара від картоплі «прогріє» дихальні шляхи, вб’є всі віруси та зніме запалення. Але такі домашні процедури небезпечні, адже можна отримати опік слизової! Температура пари досягає 90 градусів, а це дуже багато для ніжних і вразливих слизових оболонок. До речі, при кашлі будь-які парові інгаляції в домашніх умовах малоефективні, оскільки пар від них осідає у верхніх дихальних шляхах, не проникаючи вглиб ‒ у бронхи. Виходить, що лікувальні інгредієнти проникають глибоко в бронхи тільки в мінімальній кількості. Картопляні інгаляції допомагають просто виводити слиз із верхніх дихальних шляхів ‒ це може дати полегшене відкашлювання, якщо кашель у вас не запущений і слиз не опустився глибоко. При запущеному кашлі ефективні тільки інгаляції за допомогою спеціального інгалятора.

А ось для лікування нежитю картопляні інгаляції дійсно можуть бути корисні. Для того, щоб зробити інгаляцію за правилами, дотримуйтеся такої інструкції:

Зваріть картоплю в шкірці або очистках від картоплі. Головне, не використовуйте картоплю із зеленою шкіркою, оскільки нею можна отруїтися. Воду злийте, дихайте тільки паром від картоплі. Температура такої пари буде набагато нижчою, ніж від картоплі з водою. А концентрація активних речовин ‒ у кілька разів вищою. Перемістіть картоплю або очистки в чайник, зробіть із картону «воронку», зріжте гострий кут і вставте в носик чайника. Якщо лікуєте нежить ‒ дихайте носом, якщо горло ‒ ротом. Тривалість інгаляції ‒ 5-10 хвилин. Парові інгаляції провокують посилене вироблення та виділення слизу, тому не забувайте постійно сякатися ‒ необхідно, щоб ніс завжди був чистим.

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Помилка №2: тепле молоко з медом і маслом

Коли горло запалене, молоко з медом і маслом може полегшити самопочуття хворого, але саме захворювання нікуди не дінеться. Більше того, молоко взагалі вкрай небажано пити під час застуди, особливо при кашлі. Воно володіє властивостями утворювати слиз у шлунку, а частки цього слизу всмоктуються і по кровоносній системі надходять до легень. У результаті організму ще важче його виводити, і він осідає на бронхах. Як результат ‒ кашель стає сухим і більш інтенсивним.

Під час ангіни гаряче молоко взагалі категорично протипоказано. Адже воно додатково роздратовує горло та сприяє розвитку бактерій. Краще пити теплий зелений чай або некислий кисіль без цукру. Киселі захищають горло від механічних пошкоджень під час їжі або при ковтанні. А суп-пюре із селери має легку антисептичну дію. З цією ж метою корисно пити чай із невеликою кількістю імбиру.

Помилка №3: ​​вітамін С

Вважається, що вітамін С ‒ це і є наш імунітет. І чим більше ми ковтаємо аскорбінової кислоти, тим швидше ми вилікуємося. Насправді зловживання вітаміном С створить додаткові проблеми зі здоров’ям. Надлишок аскорбіну провокує утворення каменів у нирках. Організм виводить зайвий вітамін С із сечею у вигляді речовини оксалату ‒ це і є складова частина ниркових каменів. Окрім цього, можуть виникнути пошкодження судин, нервів і порушення роботи серця.

У більшості випадків додатковий вітамін С не потрібен, оскільки при збалансованому раціоні він надходить у достатній кількості! Адже добову дозу (80 мг) містять такі звичні для нас продукти:

200 грамів білокачаної капусти

40 грамів чорної смородини

80 грамів кропу або петрушки

120 грамів шпинату

300 грамів малини

25 грамів болгарського перцю

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Помилка №4: похід у лазню

Багато хто вважає, що в лазні можна гарненько прогрітися, пропотіти ‒ і всі віруси загинуть. Але якщо у вас є ознаки ГРЗ або ГРВІ ходити до лазні вам категорично протипоказано! І на це є кілька причин:

Підвищена температура. Коли в організм потрапляє вірус й імунітет починає з ним боротися, з’являються пірогени та залишки цих мікробів. Мозок на них реагує підвищенням температури тіла. Саме при підвищеній температурі починає посилено вироблятися інтерферон ‒ частина нашого імунітету. Чим вище температура тіла, тим більше інтерферону виробляється, тим більше організм захищений від впливу вірусів. Посилюються видільні функції печінки і нирок, щоб швидше виводилися токсини. У той же час організму потрібно правильно від цього тепла позбавлятися ‒ потовиділенням. У лазні терморегуляція порушується ‒ організм не може самостійно регулювати температуру тіла, оскільки він підігрівається ще ззовні. Ми швидко потіємо, втрачаючи необхідну під час хвороби рідину, тим самім посилюючи своє захворювання.

Поширення інфекції. Під впливом високої температури «парилки» у нас в організмі посилиюється кровообіг. Згодом інфекція пошириться по всій кровоносній системі та по всіх органах! Як результат ‒ людина, яка хворіє бронхітом, може отримати інфекційні ускладнення на серце, нирки, спинний і головний мозок та інші органи.

Додаткове навантаження на серце і судини. Підвищена температура ‒ це навантаження на серце та судини. Адже тканини потребують додаткового кисню, а відтак кровообіг має бути прискорено. А якщо додається гарячє навколишнє середовище, то ризик виникнення інсульту або інфаркту збільшиться в кілька разів!

Помилка №5: щеплення від грипу

Щеплення від грипу рекомендується робити мінімум за два тижні до початку епідемії або можливого зараження. Адже саме стільки часу потрібно організму, щоб виробити антитіла. А якщо ви вже захворіли і вирішили зробити щеплення з лікувальною метою, то ризикуєте отримати серйозні ускладнення. Коли ми вводимо вакцину, то організм віддає частину сил на вироблення антитіл до вакцини. Як наслідок, організм не зможе боротися з такою кількістю вірусу, і ви затягнете своє одужання мінімум на кілька днів і підвищите ризик виникнення ускладнень.

Отже не допускайте небезпечних помилок і не покладайте великих надій на народну медицину! З бабусиних методів вам зможе допомогти лише чай з малиною або імбирем. А взагалі краще не експериментувати та не користуватися іншими способами боротьби з хворобою без дозволу лікаря.

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