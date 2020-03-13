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На СТБ повертається «Неймовірна правда про зірок»

13.03.2020

Цієї весни в ефір телеканалу СТБ повертається улюблений глядачами проєкт про життя селебріті – «Неймовірна правда про зірок». Ведучими програми стали Надія Матвєєва і Григорій Решетник. Прем’єра відбудеться зовсім скоро.

невероятная правда о звездах

Новий сезон  «Неймовірної правди про зірок» відкриватиме таємниці українського шоу-бізнесу і голлівудських знаменитостей. Програма повернеться в оновленому форматі – з новою студією і структурою випусків. За словами команди, «проєкт  умовно розділиться на дві частини: перша – це різнопланові рубрики про зірок, які розкриють їх з несподіваних сторін, а друга частина – це практично документальний фільм про те, що багаті також плачуть».

Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок»: коли вийде новий сезон проєкту

Над створенням програми працює команда «Ранку у великому місті».

Керівник проєкту – Дмитро Слободян.

Шеф-редакторка – Анастасія Дяченко.

Креативний продюсер – Веніамін Вегерчук.

Нагадаємо, «Неймовірна правда про зірок» з Григорієм Решетником і Надією Мейхер виходила на СТБ з 2010 по 2014 рік.

Video: На СТБ повертається «Неймовірна правда про зірок»

Телеканал СТБ повертає проєкт Неймовірна правда про зірок. Коли дивитися проєкт Неймовірна правда про зірок та хто буде ведучими - читайте в матеріалі

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