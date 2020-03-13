Цієї весни в ефір телеканалу СТБ повертається улюблений глядачами проєкт про життя селебріті – «Неймовірна правда про зірок». Ведучими програми стали Надія Матвєєва і Григорій Решетник. Прем’єра відбудеться зовсім скоро.

Новий сезон «Неймовірної правди про зірок» відкриватиме таємниці українського шоу-бізнесу і голлівудських знаменитостей. Програма повернеться в оновленому форматі – з новою студією і структурою випусків. За словами команди, «проєкт умовно розділиться на дві частини: перша – це різнопланові рубрики про зірок, які розкриють їх з несподіваних сторін, а друга частина – це практично документальний фільм про те, що багаті також плачуть».

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Над створенням програми працює команда «Ранку у великому місті».

Керівник проєкту – Дмитро Слободян.

Шеф-редакторка – Анастасія Дяченко.

Креативний продюсер – Веніамін Вегерчук.

Нагадаємо, «Неймовірна правда про зірок» з Григорієм Решетником і Надією Мейхер виходила на СТБ з 2010 по 2014 рік.

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