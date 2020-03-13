Перший місяць весни завжди здається ідеальним часом. Попереду на всіх чекає тепло, свята і наближення літа. Однак згідно з місячним календарем, не всі дні ідеально підійдуть для починань. Ярослава Федорова розповіла, коли краще за все приступати до нових справ, заводити знайомства і змінюватися.

Місячний календар вдалих днів для будь-яких починань на березень 2020 року

У березні вдалі дні припали на кінець місяця. Згідно з місячним календарем 11 березня також хороший день для починань, в який можна укладати угоди, здійснювати продажі і покупки, йти на співбесіди, зустрічі, побачення. Однак пам’ятайте, що далі йтимуть два тижні несприятливих чисел. Тому, якщо ваші починання потребують декількох діб поспіль, то приступайте до них 29 березня.

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Таким чином, найсприятливіші дні у березні випадають на 11, 22, 29, 30, 31 число.

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