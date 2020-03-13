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Місячний календар на березень 2020 від Ярослави Федорової: вдалі дні для будь-яких починань

13.03.2020

Перший місяць весни завжди здається ідеальним часом. Попереду на всіх чекає тепло, свята і наближення літа. Однак згідно з місячним календарем, не всі дні ідеально підійдуть для починань. Ярослава Федорова розповіла, коли краще за все приступати до нових справ, заводити знайомства і змінюватися.

Місячний календар вдалих днів для будь-яких починань на березень 2020 року

У березні вдалі дні припали на кінець місяця. Згідно з місячним календарем 11 березня також хороший день для починань, в який можна укладати угоди, здійснювати продажі і покупки, йти на співбесіди, зустрічі, побачення. Однак пам’ятайте, що далі йтимуть два тижні несприятливих  чисел. Тому, якщо ваші починання потребують декількох діб поспіль, то приступайте до них 29 березня.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2020 рік від Ярослави Федорової

Таким чином, найсприятливіші дні у березні випадають на 11, 22, 29, 30, 31 число.

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