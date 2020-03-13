Художниці, казкарки і гумористки: учасниці проєкту «Холостяк» 10 сезон

Відбулася прем’єра найромантичнішого реаліті весни — «Холостяк» 10 сезон! Головний герой пілот Макс Михайлюк познайомився з усіма дівчатами, які наважилися знайти кохання на проєкті. З 25 дівчат, троянду отримали 16, які запам’яталися і зацікавили чоловіка. Знайомтеся, учасниці проєкту «Холостяк» 2020!

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Вперше за всі сезони, Холостяк відмовився вручати троянду першого враження. Однак наважився подарувати її заочно. Перш ніж вийти до головного героя, дівчина передала послання у вигляді відеозвернення мами. У ньому жінка зазначила, що на перший погляд її дочка може здатися легковажною, однак за цим ховається високоорганізована натура. Нею виявилася 27-річна Лея, учасниця проєкту «Екси»-2.

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Ще однією дівчиною, яка отримала свою троянду до церемонії, виявилася Аня.

На Церемонії Макс вручив першу троянду Олі. Нагадаємо, що під час вечірки дівчина замовила вечерю на двох, під час якої змогла ближче познайомитися з головним героєм. 22-річна дівчина працює помічником депутата, приділяючи весь вільний час кар’єрі.

Дана — масажист-реабілітолог. Дівчина вирішила показати свої навички і зробила головному герою масаж. Тому на Церемонії троянд Макс зазначив, що досі відчуває дотик рук Дани на своєму тілі.

22-річна Юля також стала учасницею 10-го сезону. Дівчина не приїхала на вечірку, а попросила Холостяка забрати її. Тому пара також мала можливість поспілкуватися наодинці. Учасниця подарувала сейф, пообіцявши говорити по цифрі коду після значущих моментів.

Лєра відзначилася своїм почуттям гумору, коли подарувала соняшникову олію під час знайомства. Тоді дівчина аргументувала це тим, що хоче, щоб все пройшло «як по маслу». Макс додав, що Лєра точно дівчина з гумором.

Віка подарувала золоту рибку Максу, зазначивши, що вона може виконати три бажання. Дівчині 25 років, проте вона вже встигла зрозуміти, що чоловіки сприймають її як ляльку. Тому вона прийшла на проєкт за культурними і красивими почуттями.

23-річна Христина отримала троянду від Макса. Дівчина досі вірить у казки і дива. Проєкт «Холостяк» сприймає як подарунок від всесвіту, який вона заслужила. І не зважаючи на те, що головний герой реаліст, він вручив троянду, додавши, що розділяє цінності учасниці.

Настя також стала учасницею 10 сезону. 21-річна танцівниця прийшла в пошуках ідеального чоловіка, який цінує легкість в спілкуванні, має почуття гумору, а також добрий, щедрий і сміливий.

При першій зустрічі Аня подарувала Максу картину. Дівчина зазначила, що спробувала зобразити свого ідеального чоловіка, якого готова зустріти на проєкті. Такий подарунок оцінив головний герой, і не дивлячись на те, що особисто поспілкуватися не вдалося, на церемонії вручив їй троянду.

На першій вечірці Богдана відрізнялася своєю стриманість і скромністю. Ба більше, багатьох суперниць зворушила її дитяча історія про буллінг. Довгонога красуня також увійшла до п’ятнадцятки учасниць, які продовжать боротися за серце Макса.

23-річна Даша — професійна гімнастка. Це дівчина продемонструвала на першій вечірці, станцювавши для Макса. Головний герой захотів знову побачити дівчину і вручив троянду.

Олена стала першою учасницею, якій дістався подарунок від Холостяка. Його учасниця отримала, розповівши відверто історію про своїх батьків, які втратили слух. Суперниці вирішили, що саме Олена гідна першого компліменту від головного героя. Таким чином Лєна отримала коробочку від Макса і бажану троянду на Церемонії.

Смілива Альона дивувала Макса стрип-пластикою. Учасниця вирішила подарувати Холостякові танець на шесті. А на Церемонії головний герой зазначив, що йому подобаються сміливі та рішучі дівчата. Так Олена стала однією з учасниць проєкту «Холостяк»-10.

Миловидна Аліна — учасниця шоу «Х-фактор». Скориставшись своїм талантом, дівчина заспівала Максу на першій вечірці. І зробила це особливо красиво, дочекавшись, поки поїде останній лімузин. Ефектна поява допомогла Максу не залишити Аліну без троянди!

Останню троянду отримала Наташа, якій пощастило особисто поспілкуватися з Максом. Ба більше, головний герой на руках заніс дівчину до будинку.

Як учасниці продовжать свій шлях на проєкті «Холостяк»-10 — дивіться вже наступної п’ятниці на телеканалі СТБ!

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