Гороскоп на 14 березня 2020 року допоможе вам правильно розпланувати день і відпочити в суботу. Яким знакам зодіаку пора відпустити образи, а кому – першими захиститися від коронавірусу? Читайте гороскоп на 14 березня 2020 роки від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Сьогодні ви можете розраховувати на позитивний поворот справи. Те, що здавалося неможливим, знову опиниться в зоні вашої досяжності. Просто виконайте деякі формальності і відпочиньте сьогодні гарненько!

Телець

Все, що відбувається сьогодні, буде для вас уроком життя, який треба засвоїти. Будьте обережні, адже кожна ситуація і кожне слово можуть бути ключовими. Не гарячіться. Не виходьте з дому, є загроза підхопити вірус!

Близнюки

Сьогодні вам з легкістю буде вдаватися бути добродушним, доброзичливим і теплим. Ваша сердечність в цей день допоможе вам вирішити наболілі питання. Сьогодні – хороший день, щоб поговорити з мамою.

Рак

Хороший день для навчання, розширення кругозору, особистісного розвитку. Якщо у вас є будь-якого роду іспити, до яких потрібно підготуватися, сьогодні час братися за вивчення. Вам вдасться засвоїти велику дозу нових знань.

Лев

Протилежна стать сьогодні буде залучати вашу увагу. Ймовірно, ви будете зосереджені тільки на одній людині. На жаль, ви можете знехтувати усіма іншими справами та обов’язками. Але все ж будьте наполегливішими! Запросіть на побачення першими!

Діва

Незважаючи на суботній вихідний, вир роботи може не давати вам відпочити. Ймовірно, що до завдань вам вдасться підійти з повною відданістю і ентузіазмом, і це принесе вам вимірні ефекти у вигляді подяки і винагороди.

Терези

Сьогодні ви – на висоті! Насолоджуйтеся цим днем ​​і тим, що вам дарують життя і світ. Можна очікувати фінансових поліпшень і успіху в справах.

Скорпіон

Не хвилюйтесь! Доба обіцяє вам сьогодні приємний, теплий і сонячний настрій. Позитивний підхід і ставлення до життя допоможуть прожити день безпроблемно і весело.

Стрілець

Зірки обіцяють вам хороший день. Але сьогодні не слід діяти занадто поспішно, так як день вимагатиме здорового глузду і серйозного підходу до проблем. Швидкі та необдумані вчинки сьогодні успіху не принесуть.

Козеріг

Сьогодні ви будете змушені проявляти ваші сильні сторони характеру. Додайте до своїх дій ще зосередженість і рішучість – і ви впораєтеся з викликами.

Водолій

Сьогодні ви легко відірветесь від реальності – думки і мрії поглинуть вас в свій полон. Постарайтеся насолодитися цим процесом, навіть якщо вашому оточенню це не до душі. Слухайте себе!

Риби

Вас можуть огорнути спогади з минулого. Ви будете шукати ситуації і компанії людей, серед яких будете відчувати себе в безпеці. Ймовірно, ви зустрінете старих друзів або партнера. Проведіть час разом!

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