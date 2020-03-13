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Євробачення-2020: гурт з Росії Little Big представив пісню «Uno»

13.03.2020

Росія відправляє панк-поп-рейв-гурт Little Big в Роттердам на Євробачення-2020. Вчора артисти представили пісню, з якою будуть штурмувати головну музичну сцену Європи! Детальніше – далі в матеріалі!

Після недовгого очікування панк-поп-рейв гурт Little Big випустили конкурсну пісню «Uno» для Євробачення 2020. Пісня буде додана до вражаючої дискографії Little Big, яка вже досягла сумарно 1 мільярда переглядів на YouTube.

Відомо, що ідея створення «Uno» прийшла в голову членам групи, коли вони були у відпустці в Лос-Анджелесі в Сполучених Штатах. Там було записано перше демо в студії DIY. Повернувшись додому в Санкт-Петербург, артисти написали текст і записали вокал.

Нагадаємо, що група Little Big виступить в першій половині першого півфіналу 12 травня.

Про гурт

Little Big – гурт з Санкт-Петербурга, який складається з чотирьох учасників: Іллі Прусікіна, Соні Таюрскій, Антона Ліссова і Сергія Макарова. Група є запеклим коктейлем абсурду в поєднанні з потужною панк-поп-рейв музикою і в даний час править російськими і європейськими танцполами.

Little Big відома такою вірусною піснею, як «Skibidi». Сингл став світовою сенсацією, набравши 23 мільйони переглядів в YouTube всього за 1 тиждень і досягнувши на даний момент 369 мільйонів. Танець з відео зараз є найпопулярнішим мемом.

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