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Євробачення-2020: артистка з Болгарії VICTORIA представила пісню «Tears Getting Sober»
Яскрава співачка з Болгарії VICTORIA була обрана конкурсантом на Євробачення-2020. Днями артистка випустила пісню, яку вона виконає вже в травні. Детальніше – далі в матеріалі!
Болгарська артистка VICTORIA (Вікторія) виступить в Роттердамі в травні цього року. Пісня «Tears Getting Sober» – дуже особиста для виконавиці.
«У ній розповідається про те, як подолати ваші страхи і біль і рухатися вперед. Ми не часто говоримо про проблеми психічного здоров’я, з якими стикається наше покоління. І ця пісня спрямована на те, щоб надихнути їх і дати їм надію», – сказала VICTORIA (Вікторія).
Відомо, що пісня була написана самою VICTORIA (Вікторією) разом з Бориславом Миланова, Лукасом Оскаром і Корнелією Віболс з Symphonix International.