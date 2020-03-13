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Євробачення-2020: артист з Кіпру Сандро Ніколас представив пісню «Running»

13.03.2020

Молодий співак з Кіпру Сандро Ніколас (Sandro Nicolas) був обраний конкурсантом на Євробачення-2020. Днями артист розсекретив, яку ж пісню він виконає вже в травні. Детальніше – далі в матеріалі!

Громадська телекомпанія Кіпру представила офіційний кліп на пісню Сандро Ніколаса «Running». Пісня була написана Альфі Аркур, Себастьяном Метцнер Рікардс, Октавіаном, Сандро і Тео. Пісня розповідає про боротьбу з лихом і потрясіннями, які ми повинні пережити в житті. Відомо, що Сандро виступить у другій половині першого півфіналу в Роттердамі 12 травня.

Філософія Сандро як артиста полягає в тому, що музика повинна бути справжньою, правдивою і мати на меті завоювати серця людей. Це, звичайно, відбивається в пісні «Running» – похмура історія, яка демонструє боротьбу з лихом і потрясіннями, які ми переживаємо в житті.

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