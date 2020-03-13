Євробачення-2020: артист з Фінляндії Аксель Канкаанранта представив пісню «Looking Back»

Артист з Фінляндії Аксель Канкаанранта був обраний конкурсантом на Євробачення-2020. Днями артист представив пісню, яку він виконає вже в травні. Детальніше – далі в матеріалі!

Уже відомо, що Фінляндію на конкурсі Євробачення-2020 представить Аксель Канкаанранта. Пісня, з якою співак буде боротися, – «Looking Back». Аксель переміг у фінському національному відбірковому конкурсі на Євробачення-2020 року – UMK. Шоу транслювалося в прямому ефірі фінської мовною компанією YLE на веб-сайті. І люди, які проживають в Фінляндії, могли голосувати за своїх улюблених артистів під час шоу.



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