Вже завтра о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться 3 випуск другого сезону «МастерШеф. Професіонали ». Двадцятка найкращих шеф-кухарів вже визначена і вони готові почати боротьбу за головний приз проекту – один мільйон гривень! Що приготував для глядачів 3 випуск «МастерШеф. Професіонали »-2? Дізнайтеся в матеріалі.

Детальніше дивіться в 3 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

Молодість проти досвіду: чия команда буде більш успішною?

Чи зможуть професіонали впоратися зі стравами з ресторанів Мішлен?

Чи дійсно всі засоби хороші на «кулінарної війні»?

Перші втрати: невже відразу кілька учасників покинуть кухню «МастерШеф. Професіонали»-2?

Не пропустіть 3 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 14 березня о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!