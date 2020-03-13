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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

3 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2: кулінарне протистояння молодості з досвідом

13.03.2020

Вже завтра о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться 3 випуск другого сезону «МастерШеф. Професіонали ». Двадцятка найкращих шеф-кухарів вже визначена і вони готові почати боротьбу за головний приз проекту – один мільйон гривень! Що приготував для глядачів 3 випуск «МастерШеф. Професіонали »-2? Дізнайтеся в матеріалі.

Детальніше дивіться в 3 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

  • Молодість проти досвіду: чия команда буде більш успішною?
  • Чи зможуть професіонали впоратися зі стравами з ресторанів Мішлен?
  • Чи дійсно всі засоби хороші на «кулінарної війні»?
  • Перші втрати: невже відразу кілька учасників покинуть кухню «МастерШеф. Професіонали»-2?

Не пропустіть 3 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 14 березня о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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