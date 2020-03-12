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«Сліпа» 20 серія: Чому дитині не можна спати в одному ліжку с людьми похилого віку

12.03.2020

12 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 22 серія проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти Галині? Дівчина хвилювалася через те, що її сина уві сні кличе до себе покійниця. Детальніше читайте в матеріалі.

сліпа

28-річна офіціантка Галя була налякана тим, що її маленького сина уві сні кличе покійниця. Жінка виховувала хлопчика сама, адже її чоловік Олексій загинув незабаром після весілля. Побоюючись за життя сина, Галя пішла за порадою до бабусі Люби.

Сліпа розповіла Галині, що бабуся, яка кличе її сина до себе, не заподіє йому зла. Але ось інша жінка поважного віку хоче забрати здоров’я її малюка.

Галя дуже хвилювалася за життя сина. Ще більше дівчина стала переживати, коли до неї несподівано приїхала мама. Жінка хотіла пройти медичне обстеження, тому що останнім часом дуже погано себе почувала. Ситуація погіршилася, коли син Галі теж трохи ослаб. Невже рідна бабуся хоче нашкодити своєму онукові? Дивіться всі подробиці у 22 серії.

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Video: «Сліпа» 20 серія: Чому дитині не можна спати в одному ліжку с людьми похилого віку

Сліпа: в 22 серії ви дізналися, чому дитині не можна спати в одному ліжку з літньою людиною. Як допомогла дівчині Сліпа в 22 серії від 12.03.2020

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