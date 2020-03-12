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«Сліпа»: чим зацікавлять 21 і 22 серії від 12.03.2020
Сьогодні, 12 березня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 21 і 22 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.
У 21 серії проєкту «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернувся молодий чоловік. Кілька місяців тому він одружився. Але з недавнього часу його дружина почала сильно хворіти. Медичне обстеження не виявило проблем зі здоров’ям, однак дівчина була впевнена, що скоро помре.
У 22 серії проєкту «Сліпа» до бабусі Люби звернулася Галя. Молода жінка сама виховувала маленького сина. Віднедавна хлопчикові почали снитися кошмари: він чув, як його кличе до себе бабуся з землі. Галя боялася, що ці сни віщують швидку смерть її сина.
Дізнайтеся всі подробиці в 21 і 22 серіях серіалу «Сліпа» від 12.03.2020.
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